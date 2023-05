Florin Talpan, scandal cu FRF! Juristul CSA Steaua amenință instituția cu judecata: „O dau în judecată pentru foarte multe nereguli. Cum să câștige FCSB campionatul?”

In articol:

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, continuă scandalurile în lumea fotbalului. De data aceasta, Talpan este nemulțumit de faptul că CSA Steaua nu are drept de promovare în SuperLiga, în timp ce, potrivit lui, FCSB ar activa „ilegal” în Liga 1.

Florin Talpan vrea să dea în judecată Federația Română de Fotbal

Florin Talpan continuă scandalurile în lumea fotbalului! Juristul este de părere că CSA Steaua ar trebui să aibă drept de promovare în SuperLiga, în pofida a ceea ce spune actuala Lege a Sportului. Astfel, Talpan amenință Federația Română de Fotbal cu judecata și nu se abține din a ataca FCSB-ul, despre care spune că activează „ilegal” în Liga 1.

„Noi suntem un brand. Deținem Cupa Campionilor Europeni, palmaresul este la noi. S-au creat abuzuri, iar FRF trebuie să răspundă pentru ce s-a întâmplat cu CSA Steaua.

Conform motivării ÎCCJ, s-a stabilit că FCSB nu este continuatoarea, dar ea joacă în Liga 1. Pentru asta, domnul Burleanu trebuie să răspundă în fața legii!

Cum să câștige FCSB campionatul? Ei sunt ilegal în Liga 1. Vreau să se vadă clar că FCSB nu este continuatoarea. Voi da în judecată Federația Română de Fotbal pentru foarte multe nereguli. Voi face în așa fel încât să nu dureze foarte mult procesul.”, a declarat Florin Talpan, potrivit gsp.ro.

Florin Talpan [Sursa foto: Facebook]

Juristul de la CSA Steaua a dezvăluit ce salariu primește la clubul militar

Florin Talpan a vorbit recent despre salariul pe care îl primește de la clubul militar și afirmă că merită să fie avansat în gradul de general, datorită rezultatelor excepționale obținute în activitatea profesională.

Astfel, juristul a mărturisit că încasează lunar de la CSA Steaua în jur de 8.000 de lei, asta după ce în trecut primea aproape 10.000 de lei.

„Consider că pentru toată activitatea mea profesională, pentru toate rezultatele excepționale, merit să fiu avansat la gradul de general și merit să fiu numit în această funcție.

Până în 10.000 de lei, dar mi s-au luat din acești bani. Din anul 2000 nu am mai primit un spor pentru că am notificat federația și l-am deranjat. Și mi-am cerut banii înapoi. Iau 8.000 și ceva de lei. Nu merită lupta asta. Nu mă retrag pentru că e munca mea și nu vor scăpa de mine. Am dat bani din buzunar pentru taxe, copii xerox etc. Mă confrunt cu o problemă foarte grea la Steaua.”, a declarat Florin Talpan, citează prosport.ro.

Surse: gsp.ro, prosport.ro