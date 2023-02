Florin Zamfirescu explică episodul care l-a marcat pe Maurice Munteanu la admiterea la Teatru. Fashion editorul s-a simțit discriminat, iar actorul îi răspunde: "Așa încep războaie mondiale"

In articol:

Profesorul și actorul Florin Zamfirescu a fost pus în fața unei întâmplări din trecut, care îl are drept protagonist pe Muarice Munteanu. Fashion editorul a povestit tot în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai" că a fost discriminat de Florin Zamfirescu la admiterea la UNATC.

"Sunt cine mi-am dorit să fiu și să știi că e cumva mai bine că nu am ajuns să fiu actor. Acum, după atâția ani, mulțumesc comisiei care m-a picat cu ultima notă patru ani la rând și nu pentru că aș fi avut o prestație discutabilă, ci doar pentru că din punctul lor de vedere reprezentam un element surpriză.

Prima întrebare pe care Florin Zamfirescu mi-a pus-o la admitere a fost dacă am sau nu o iubită. Când am spus că nu am o iubită, s-a uitat la mine cu bănuială și tot el mi-a spus: <sper că realizezi că asta e o problemă>. Atunci erau alte vremuri. Dacă s-ar fi întâmplat asta în 2022 îl aștepta un proces lung și costisitor și risca probabil să rămână și fără catedră.", a mărturisit Maurice Munteanu în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Florin Zamfirescu îi răspunde lui Maurice Munteanu

Întrebat direct de Denise Rifai dacă a discriminat vreodată pe cineva, Florin Zamfirescu i-a răspuns fără ocolișuri.

"În viața mea nu am discriminat. Am fost colegi de cameră la cămin. Eram 4 în cameră și erau 2 homosexuali. Știam, mai și discutam serile. Unul era un mare actor și unul un mare regizor. Au dispărut acum, nu mai sunt pe lume. Am avut mulți prieteni. Întâmplarea cu băiatul ăla...nu știu cum îl cheamă, dar cică l-am întrebat eu dacă are prietenă...vezi domne l-am discriminat. Asta e ca un banc sau o povestire de pe la școală, care e cam așa: Ionel a mâncat dulceața ascunsă de maică-sa și maică-sa a intrat în cameră și a zis: Bună dimineața, Ionel! și Ionel zice: Mamă, nu am mâncat eu dulceața! Adică a confundat "bună dimineața!" cu "ai mâncat dulceața!" Cam așa e bancul. Există o diferență foarte mare și la fete și la băieți, îți spun un mic secret. După liceu, unii care dau admitere au început deja viața sexuală și unii care termină liceul care nu au început-o. Și diferențele se văd. Fata are o pudoare, se vede când dansează. Noi știm asta. Când băiatul ăla dovedea o timiditate, o spaimă: Bă, tu ai o iubită? Vai ce m-ai jignit! Așa încep războaie mondiale, suntem de râsul cârcilor dacă noi căutăm vini peste tot. Cum îți permiți?", a spus Florin Zamfirescu în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai".