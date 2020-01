Florin Zamfirescu îl susţine pe primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, care a şocat opinia publică în această săptămână. “Ma raliez declarației primarului din Tg. Mureș cu privire la indemnizatiile pentru copiii celor care trăiesc doar din acestea, care in loc sa muncească, mai fac un copil și nu sunt de acord ca am putea sa fim acuzati de discriminare, nici eu, nici domnia-sa!Nu sunt de acord sa sprijinim ne-munca, lenea și impostura și nu ma poate acuza nimeni de asta. Se tot vorbește despre tăierea pensiilor unor personalități. Vreți sa faceți asta ca sa încurajați lenea, furtul și hoția?”, a postat actorul Florin Zamfirescu. (vezi ce părere are Zamfirescu despre crimele de la Caracal)

Citeste si: Florin Zamfirescu a luat-o peste picior pe actriţa Cătălina Mustaţă, fosta lui soţie: “Nu are nici un prieten? Nimeni nu-i urează nimic? O să-i urez eu casă de piatră la cei 52 anișori ai ei!”

Citeste si: Florin Zamfirescu, anunț șocant pentru fanii săi: „Am venit să anunț că...”. Ce se întâmplă cu actorul

„Este vorba de o țara culcata la pământ chiar de acei care sunt subvenționați pe nedrept. Inchipuiti-va cum cei subvenționați stau sub plapume și procreează alți subvenționați, care se înmulțesc ca furnicile cele devoratoare de civilizații. Nu vi se face parul măciucă? Cu ce a greșit Europa de trebuie sa îndure acest fel sinistru de sinucidere? Ceaușescu a pierit fiindca avea principii de neclintit, care nu se puteau schimba in fata realității. L-am eliminat ca sa facem și noi la fel? Atunci de același sfârșit vom avea parte! Cântând Internaționala!”, a încheiat Florin Zamfirescu.

Florin Zamfirescu îl susţine pe primarul Dorin Florea: „Propun introducerea obligatorie a unei anchete sociale"

Primarul din Târgu Mureș, Dorin Florea, propune introducerea unui set de 4 criterii care trebuie îndeplinite de către orice cuplu care vrea să aibă copii, în contextul discuției cu privire la dublarea alocației. El propune ca viitorii părinți să facă copii în urma unei anchete sociale care să țină cont, printre altele, de situația financiară și de educație. El mai consideră că cei care nu îndeplinesc criteriile ar trebui să rămână fără copii. „Propun introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care vor să aducă pe lume copii, anchetă care să țină cont de următoarele lucruri: dovada unui loc de muncă și a unei locuințe stabile; situație financiară acceptabilă; un nivel de educație minim stabilit prin lege; vârsta minimă la care un adult să devină părinte”, a scris Dorin Florea, pe pagina de Facebook.

, a mai scris Dorin Florea.