Cunoscutul actor Florin Zamfirescu se confruntă cu grave probleme de sănătate! Regizorul și-a speriat fanii, după ce a declarat faptul că doar pastilele îl mai țin în viață. Cu ce probleme de sănătate se confruntă acesta?

Florin Zamfirescu, grave probleme de sănătate

Florin Zamfirescu este unul dintre cei mai cunoscuți actori din țara noastră.

Regizorul, în vârstă de 71 de ani, a șocat pe toată lumea, după ce a declarat faptul că doar pastilele îl mai țin în viață la momentul actual. Ajutat de soția lui, care este medic de familie, acesta reușește să treacă cu bine peste perioada dificilă din viața lui.

Se pare că actorul se confruntă cu diabet de tip 2, tensiune oscilantă, ba chiar s-a confruntat și cu atacuri de panică. De asemenea, Florin Zamfirescu a declarat faptul că ia 18 pastile pe zi, însă dacă nu le ia o săptămână, lucrurile se complică foarte tare.

“ Tatiana este medic de familie. Este a patra mea soţie şi are grijă de mine. Am de toate, diabet de tip 2, tensiune oscilantă, atac de panică am făcut. Iau vreo 18 pastile pe zi, sunt cam multe, dar dacă nu le iau o săptămână, mor! Aşa mi-a spus doctorul. Le iau, sunt bine acum, verde. Să trăiesc 100 de ani!“, a declarat actorul, într-un interviu la Antena Stars.

În cadrul unui intreviu, cunoscutul regizor a mai adăugat faptul că pandemia de COVID-19 l-a afectat destul de tare din punct de vedere profesional.

Florin Zamfirescu se confruntă cu grave probleme de sănătate! Doar pastilele îl mai țin în viață pe cunoscutul actor: "Iau vreo 18 pastile pe zi..."[Sursa foto: Captură YouTube]

„Personal, pandemia COVID mi-a distrus munca de şase luni. E pandemie şi urcaţi-vă toţi în copaci, nu aveţi voie să atingeţi pământul. Şi după aceea, ni se spune cine vrea să joace şi teatru. Asta ne duce spre maimuţă, încet-încet retrogradăm vertiginos spre postura de urangutan.”, a continuat actorul.

„A murit socra mea anul acesta, a închis-o în patru scânduri şi sigilată, ne-au trimis să o îngropăm. Pentru că a murit în perioada COVID-ului. Ea avea 80 şi ceva de ani, avea Alzheimer şi a murit. A murit pentru că au omorât-o. Era la un azil, au luat-o şi au trântit-o pe scările unui spital şi acolo în 2-3 ore a murit, că nu ştia ce i se întâmplă. Şi gata, COVID.

Suntem minţiţi în faţă, batjocoriţi în faţă. Eu asta reclam, vreau răspunsuri credibile la întrebări. Dar putem merge la vot liniştiţi, s-a suspendat COVID pentru o zi. În anul cu COVID, avem mai puţini morţi. Mai puțini decât în urmă cu un an când nu contabiliza nimeni, a spus actorul Florin Zamfirescu, sâmbătă, la emisiunea Obiectiv, de la Antena 3.