Problema care nu îi dă pace Xoniei. Se luptă cu frica asta încă din copilărie: „Cum să îl omor?”

Artista a mărturisit că are o teamă greu de depășit și că a descoperit-o pe când era un copil. Blondina a povestit chiar și un moment din viața ei, în care a intrat în panică, și pare care și-l amintește de parcă ar fi avut loc ieri. Xonia a povestit aceste lucruri în cadrul unui podcast și spune clar și răspicat că se teme de păienjeni și șerpi.

Aceasta este cea mai mare fobie a ei și îi dă grave bătăi de cap.

Xonia se sperie foarte ușor

Blondina a explicat că, mai de mult, a observat în camera sa un păianjen imens și s-a speriat groaznic. Pe atunci, Xonia locuia în Australia, iar părinții au aspirat insecta. Artista a afirmat că, deși poate nu reprezenta un pericol, ea s-a temut foarte mult.

„Se întâmplă să mai fie un „musafir” în casă, cum ar fi un păianjen, un șarpe. Mi s-a întâmplat. Am și poză. Și la mine în cameră și a fost în dormitorul meu, într-un colț, și mi s-a făcut pielea așa. Și au venit ai mei și l-au aspirat. Mă sperii foarte ușor și fac foarte urât”, a explicat Xonia, în cadrul podcastului „În pat cu Gabriella”.

Cântăreața spune clar și răspicat că în prezent se teme de același lucru ca la început.

Mărturisește că îi este greu să privească cum un păianjen vine spre ea. Xonia a fost protagonista unui singur episod de acest fel, însă a dezvoltat o fobie și îi este teamă de fiecare dată când vede o astfel de insectă.

„Am avut și astfel de „musafiri” în casă și l-am aspirat. Cum să îl omor? Că la toată lumea îi era teamă. Nu cred că era veninos(...) Avem tot felul de insecte și e foarte rar și mi s-a întâmplat o singură dată. Am plecat la 19 ani din Australia. Toată copilăria, educația mea, este acolo, mentalitatea mea aparține Australiei. Am plecat din Australia, m-am dus în America și am ajuns în România”, a declarat vedeta în cadrul podcast-ului amintit mai sus.

