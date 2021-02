Fosta concurentă de la Puterea dragostei a făcut anunțul total neașteptat! „Sunt însărcinată” VIDEO

feb 2, 2021 Autor: Amalia Florea

Manuela Oprișiu de la Puterea dragostei și-a luat prin surprindere atât prietenele, cât și fanii, în momentul în care a făcut un anunț bombă pe contul de Instagram. Bruneta a dezvăluit în fața tuturor că este însărcinată, moment în care toți cei prezenți au rămas șocați.

Manuela Oprișiu de la Puterea dragostei a aruncat bomba! Va avea un copil?

Imediat, însă, ea a dat de înțeles faptul că totul a fost doar o glumiță.

Manuela a fost una dintre cele mai controversate concurente de la Puterea dragostei, care a început la un moment dat o relație cu Ricardo, dar care nu a funcționat. În prezent, tânăra nu are iubit, cel puțin asta susține ea, tocmai de aceea, vestea sarcinii le-a șocat pe fostele sale colege de emisiune, care nu au crezut-o când le-a spus că va avea un copil. Fostele fete din casa dragostei care s-au aflat alături de Manuela sunt Andra Volos, Berna, Andreea Pirui și Daiana.( Alex Bobicioiu, declarație de dragoste pentru Bianca, în direct! A vrut să o sărute: „Vrei să ne împăcăm? EXCLUSIV)

„Eu am o veste foarte importantă astăzi pentru voi! Vreau să vă spun și eu că... Sunt însărcinată!!!”, a spus Manuela de la Puterea dragostei în fața fostelor colege de emisiune, după care a mărturisit că este vorba despre o glumă: „Ceva divin a coborât așa din cer și...”, a continuat bruneta.

După Puterea dragostei, Manuela a avut o idilă cu Alex Bobicioiu, fostul iubit al Biancăi Comănici, despre care declara:

Mi-a plăcut de el, dar nu atunci când era în show, ci atunci când a ieșit din competiție. Nu prea aveam timp să îl urmăresc în emisiune. Acum, suntem prieteni foarte buni, dar mi-a plăcut de el, ce-i drept, fiindcă Boby este un băiat frumos și sunt o grămadă de fete care îl plac.

Așa am făcut și eu. L-am cunoscut la filmările unui videoclip pentru Culiță Sterp, și din ziua aceea, am început să vorbim. Așa, am vorbit săptămâni la rând, cam…două luni apoi eu am intrat în casă. Bine, relația noastră, care a fost sau nu a fost, luați-o cum vreți, s-a cam răcit înainte de merge eu la Istanbul. Pe urmă, în Turcia, am încercat să încep o viață nouă și să fie ce o vrea Dumnezeu”, a declarat bruneta, în premieră pentru WOWbiz.ro.