Raluca Țopescu, soția lui Cristian, fiul cel mare al regretatului Cristian Țopescu, deține un salon de înfrumusețare în Capitală. Fost manechin, Raluca s-a adaptat în pandemie și a lansat acum o lună cursuri online de coafat. ”Mai putine emoții, am pus telefonul corect ...note to self: pentru clipul cu tunsul acasă ar trebui sa mi vina curajul sa filmez in timpul zilei, nu la 12 noaptea cum am făcut pana acum”, a notat cu umor Raluca.

În plus, Raluca Țopescu (mamă a doi băieți) a mai făcut un vlog util, având ca temă ”cum să fii gata în 5 minute pentru video conferințe”. Raluca și Cristian, fiul fostului mare comentator sportiv, au o relație cu năbădăi, după ce acum câțiva ani Țopescu jr a fost acuzat de consoartă că ar fi înșelat-o.