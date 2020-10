Miruna, fosta iubita a lui Yamato Zaharia, nu ascunde ca face videochat

Deși au cochetat cu împăcarea, între Miruna și Yamato Zaharia pare să mai fi rămas doar o prietenie foarte strânsă, tânăra explicând, pe larg, motivele pentru care nu mai sunt împreună, dar și planurile ei de viitor.

”După o relație de lungă durată am rămas prieteni și ne ajutăm în orice proiect. Ne-am separat sentimental în relații bune chiar dacă mulți nu înțeleg acest termen și se înjură, ceartă, etc, noi am rămas prieteni. Ieșim uneori la cafea și mai vine la mine pentru că avem o pisica împreună pe care am luat-o de când era pui și este dependentă de el. Cei care au animale de companie înțeleg asta. Știu că el are în plan să meargă la Puterea Dragostei, ba chiar mi-a spus că a pus ochii pe câteva domnișoare de acolo, iar eu am proiectele mele legate de OnlyFans și nu doar atât”, ne-a spus, în exclusivitate, Miruna.

Miruna si Yamato Zaharia sunt despartiti

Miruna, declarații exclusive despre videochat

Chiar dacă, ani la rândul, s-a iubit cu Yamato Zaharia, Miruna nu ascunde faptul că avea și o ocupație mai puțin ortodoxă, judecată adeseori greșit: videochatul. ”De la vârsta de 15 ani am început să lucrez în turism. La 18 ani, când am venit la facultate, am lucrat ajutor de contabil la o firmă, timp de un an. Eu vin dintr-o familie modestă, din mijlocul pădurii, de la casa mea până la vecini făceam 15 minute pe jos, pentru că mașinile nu pot intra în acea zonă forestieră. Mama nu a putut să mă susțină financiar, dar mi-a oferit căldură sufletească. La vârsta de 19 ani am descoperit videochatul și am văzut câți bani se pot câștiga din acest domeniu virtual și m-a atras farte mult. Mă bucur că am luat această decizie, iar acum îmi pot ajuta mama financiar, iar în viitorul apropiat o să îmi cumpăr primul apartament. Dar eu fac doar videochat, nu mă întâlnesc cu abonații, cu mebrii de pe onlyfans sau altceva”, a explicat Miruna.

Miruna, fosta iubita a lui Yamato Zaharia, pictoriale fierbinti

Și, culmea, fosta iubită a lui Yamato Zaharia a dezvăluit și o altă latură de-ale sale, recunoscând că nu este inhibată când vine vorba de a se apropia, intim chiar, de o altă femeie. ”Da, îmi plac și fetele pe parte amoroasă. Iar când vine vorba de iubiți, îmi place să îni ofere atenție, să mă respecte, să fie călduros cu mine, să nu mă streseze, să face gesturi tandre, să mă înțeleg în pat cu el foarte bine”, a mai spus Miruna, fosta iubită a lui Yamato Zaharia.