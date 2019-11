Raluca Podea a pozat goală, în urmă cu câteva zile. Fosta logodnică a lui Florin Pastramă a fost fotografiată nud, fiind acoperită doar cu un ziar. „Căldură mare, mon cher”, a postat Raluca, care a primit sute de like-uri de la admiratori. Raluca Podea a fost părăsită în primăvară de logodnciul ei, Florin Pastarmă, care s-a îndrăgostit de Brigitte Sfăt la Ferma, cei doi însurându-se în această vară.

„Am avut un an destul de greu, foarte dificil pentru mine. Am avut o relație, am fost foarte dezamăgită, s-a terminat brusc. El a decis să meargă la un show de televiziune, acolo s-a îndrăgostit, eu așteptându-l acasă. (…). Cred că asta mi-a fost sortit și prefer să rămân singură.”, a mărturisit Raluca Podea. (vezi ce s-a întâmplat când Raluca Podea s-a întâlnit cu Brigitte şi Florin Pastramă)

Raluca Podea a pozat goală: „M-a făcut de rușine"

”Nu pot să suport să văd ce a făcut el la tv. El s-a dus să muncească, nu să facă așa ceva. Adică, el s-a dus la ”Ferma” nu la ”Insula Iubirii”, totuși. Înțeleg că e show, dar e de neacceptat ce face el, să sară pe toate femeile din preajmă, să le pupe, să le pipăie. Nu ai cum, ca bărbat, să faci așa ceva. E un nimeni pentru mine începând din acest moment, nu mai există un asemenea personaj în viața mea. Aștept să se întoarcă de acolo, să clarificăm totul, să își ia niște lucruri de la mine și nu mai vreau să îl văd.”, a spus Podea pentru WOWbiz.ro.

„M-a făcut de rușine, toată lumea știa că este logodnicul meu, iar eu nu pot să accept așa ceva. Nu pot să spun, pentru că nu vorbesc urât în public, cum îl văd acum. Dar mi-a dovedit că nu e bărbat, că nu e ce vreau eu de la un bărbat... să se spele pe cap cu el, să se ducă să își vadă de viața lui, să tragă de alte femei, pentru mine nu mai e cale de întoarcere... Nu ai cum tu, un nimeni, să faci așa ceva, să te comporți așa la un show la care trebuie să muncești, nu să te prostituezi... Mi-era milă și de fetele alea care trebuie să îl suporte...”, ne-a spus în exclusivitate, la acea vreme, Raluca Podea.