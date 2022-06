In articol:

Duminică, 5 iunie, a fost o zi grea pentru fosta soție a lui Răzvan Simion, Diana Simion-Bița, asta pentru că a aflat o veste tristă, mai precis că un bun prieten de-al său a trecut în neființă.

Este vorba despre Andrei Cristian Vlad, chitarist în formația lui Mihai Mărgineanu.

De asemenea, la rândul său, Diana a postat pe internet un mesaj emoționant, în semn de omagiu, pentru regretatul artist.

Mihai Mărgineanu a dat vestea tristă în spațiul public

Cel care a anunțat că Andrei Cristian Vlad a decedat a fost Mihai Mărgineanu, iar acesta a dat vestea tristă în spațiul public, transmițând un mesaj emoționant fanilor.

Bărbatul ar fi suferit de astm, iar în urmă cu mai mulți ani, acesta fusese diagnosticat și cu diabet, însă cauză exactă care a dus la decesul chitaristului Andrei Cristian Vlad, Motanu, așa cum îl cunoșteau toți, nu a fost făcută publică.

„Motanu' pentru prieteni, Andrei Cristian Vlad a murit aseară. Chitaristul care a făcut că rock-ul și blues-ul să intre pe aceiași ușa cu muzică noastră! Prietenii știu cine a fost și ce a însemnat. Tot ceilalți vor afla de la noi", au fost rândurile scrise de Mihai Mărgineanu.

Citeste si: Alexandru Ciucu nu vrea să renunțe! Designerul a făcut recurs pentru custodia fetițelor- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

De asemenea, la rândul său, fosta soție a lui Răzvan Simion, Diana, a transmis un mesaj emoționant în mediul online, în semn de omagiu, pentru cel

care i-a fost prieten ani la rând și care acum, din nefericire, nu se mai află printre noi.

Citeste si: Fosta soție a lui Răzvan Simion, distrusă de durere! Diana a pierdut un prieten drag: „Sufletul tău să-și găsească liniștea”

„Sufletul tău să-și găsească liniștea și pacea, prieten vechi și drag. Discuțiile filosofice și conversațiile pe care le-am avut de-a lungul timpului au fost mereu o bucurie și o încântare pentru mine. Adio, Motanu'" , au fost cuvintele Diana Simion-Bița.

Andrei Cristian Vlad [Sursa foto: Instagram]

Mihai Bobonete a transmis și el un mesaj în mediul online

Totodată, Mihai Bobonete se numără printre persoanele ce l-au cunoscut pe chitaristul lui Mărgineanu și, la rândul său, îngenuncheat de durere, actorul a scris un mesaj, cu ultimele puteri, pe Instagram, dezvăluind că Motanu i-a fost prieten mai bine de 20 de ani.

Citeste si: Mihai Bobonete, acuzații dure la adresa primarului Sectorului 1! Ce a putut spune despre Clotilde Armand pe internet: „Sunteți cel mai degeaba”

„Acest om mi-a fost foarte drag, mi-a fost sprijin cand bananaiam prin negura incertitudinii acum 20 de ani si a fost, fara indoiala, unul dintre cei mai destepti oameni pe care i-am cunoscut de-a lungul vietii mele.

Motanu avea umor, canta dumnezeieste la chitara, stia istorie de dadea pe afara. Intr-o seara, la Magura, pentru ca eram mai multi decat tinea casa, eu si Motanu am dormit pe prispa. Ploua frumos si picaturile care se loveau de marginea garduletului ce delimita prispa, se spargeau si ne umezeau mutrele noastre si ochi nostri inchisi. Motanu tot turuia o legenda despre Ghica, asasinat si alte alea… deodata am auzit strigate prin ploaia noptii si la cateva secunde il vedem pe Cristi Horia (Vioară) iesind din casuta din valea si tremurand pe motivul ca vazuse o fantoma la capul patului, care fantoma avea un opaiț si ii zambea periculos.

L-am calmat, am ras, am mai baut ceva si ne-am culcat linistiti dar inainte sa adormim eu i-am zis lui Motanu:

-Ba ce tampit e Vioara, cum dreacu sa vezi fantome in intuneric ma nene?

-E bine ba Bobo…

-E bine Motane? Ce draci e bine!

-E bine ba Bobo caci eu cred ca prostii vad in intuneric doar bezna iar desteptii sau oamenii care au ceva in cap, vor vedea tot timpul ceva in intuneric…

Motane sa nu te superi ca doar asta mi-a venit acum…

Drum lin si sa le zdrangani si alora chitara ta electrica pana li s-or ridica penele pe aripi!!!”, a fost mesajul transmis de Mihai Bobonte, pe Instagram.