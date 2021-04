Fratele lui Mircea Nebunu, dezvăluiri șocante despre viața de interlop: ”Am dat jafuri armate, spargeri la amanet! La 18 ani i-am dat unuia mâna jos cu sabia”

In articol:

Vali Nebunu, fratele mai mic al celebrului Mircea Nebunu din Canul Sportivilor, este primul lider din lumea interlope care-și face singur public ”dosarul”.

Vali Nebunu i-a prezentat ”rechizitoriul” rivalului Romi Neguș”

Bărbatul susține că are la activ jafuri armate iar la 18 ani i-a tăiat unui bărbat mâna cu sabia.

Dezvăluirile vin în contextul în care Sportivii din București sunt în conflict deschis cu gruparea orădeanului Romi Neguș, finul lui Mircea Nebunu. Momentan, cele două părți se atacă prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde își trimit jigniri și amenințări.

Vali Nebunu, la nunta lui Romi Neguș

Vali Nebunu s-a simțit lezat de faptul că Romi a spus despre el că ”nu are fapte” și că este un personaj umflat în lumea interlopă, așa că i-a dat o replică cu adevărat neașteptată.

Vali a intrat într-un live și și-a făcut public tot dosarul infracțional, în care vorbește despre jafuri, tentative de omor, mandate europene și zeci de mii de euro pierduți pe noapte în cazino.

Frate Mircea Nebunu: ”Fapte ca ale mele vezi doar în filme

”Vorbești de fapte cu mine, mă? Să moară f... mei, faptele mele de nu le vezi decât în filme. Îți dau numărul de dosar eu pe privat! Și vezi acolo jafuri armate și spargeri... Și cum se spunea la brigada mea... Jafuri de-alea, case de amanet, exchange-uri, numai magazine de lux, numai bani... Jucam câte 15.000 de euro pe noapte la cazino”, a povestit Vali Nebunu într-un live pe contul lui de socializare.

Vali Nebunu e unul dintre liderii clanului sportivilor

Fratele lui Mircea Nebunu nu s-a oprit însă aici și și-a continuat discursul adresat rivalului său orădean.

”I-am dat mâna jos cu totul, se ținea doar în piele și tendoane”

”Tu vorbești cu mine de bani, mă? Îmi spui mie că sunt amărât, că am Renault. Bă, prostu d..., mie nu mi-e rușine să spun vreodată că am fost amărât sau că am fost bogat. Eu am avut și bani, am trecut și prin grele... și prin rele, și prin amărăciune,... iar am avut bani. Acum iar am bani, prostul d... care ești...

Ce știi tu, atunci am stat pe goană, tu nu știi că aveam mandat în toată Europa, ești prost la cap? Tu, dacă erai ca mine să fi avut mandat în toată Europa erai leșinat de foame, eu barem m-am descurcat, am făcut și o aia, și o aia... Am făcut bani, mi-am crescut familia... Tu ce fapte ai mă, b... Eu, să moară f... mei, dacă la 18 ani nu eram la pușcărie pentru tentativă de crimă. Bagă pe Google, retardule, i-am dat mâna jos lu’ unu’ cu totul!!! Uite așa i-a căzut mâna, i-a rămas atârnată în piele, în tendoane. I-am dat-o jos cu sabia. Și sute de inși pe care i-am tăiat pe la pușcărie. Și multe, de care nu mai vorbesc. Dacă mai vorbesc de astea, e pentru că am fost condamnat pe ele”, a mai spus Vali Nebunu.

Scandalul dintre Clanul Sportivilor și Romi Neguș ar fi început, se pare, după ce bucureștenii i-au agresat pe câțiva apropiați ai orădeanului, moment în care acesta a anunțat că rupe orice legătură cu nașul său, Mircea Nebunu. Cei doi și-au aruncat cuvinte grele în live-uri iar la un moment dat au părut că se vor împăca. Nu de aceeași părere a fost Vali, fratele lui Mircea, care l-a atacat dur pe Romi într-o serie de înregistrări postate pe Facebook. Totul a culminat cu Romi care a strâns peste 200 de oameni cu care avea de gând să vină la București, peste Sportivi, însă brigada a fost oprită e poliție.