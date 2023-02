Fulgy, mesaj pentru Selly, după ce Bia Khalifa a fost încătușată! I-a cerut ajutorul în văzul tuturor: „Cum ți se pare fața Biancăi?”

In articol:

Încă de când s-a aflat că au o relație, Bia Khalifa și Fulgy sunt cel mai discutat cuplu din presa românească. Nimeni nu se aștepta ca cei doi să fie împreună și să se înțeleagă atât de bine.

În urmă cu o zi, cei doi s-au întors de la Milano, însă pe aeroportul din Otopeni aceștia au avut parte de un eveniment neplăcut. La câteva ore după producerea incidentului neplăcut, fiul Clejanilor a postat pe rețelele de socializare un mesaj către Selly.

Mesajul postat de Fulgy pentru Selly

Filmările cu Bia Khalifa încătușată pe aeroportul din Otopeni au devenit rapid virale și unul dintre cel mai discutat subiect din presa română. Artista a fost reținută de către autorități după ce a avut un comportament nepotrivit în zona de Control a Pașapoartelor și i s-a întocmit un proces verbal. La câteva ore după acest incident, Fulgy a postat un mesaj pe rețelele de socializare dedicat lui Selly. Acesta îi spunea vloggerului că a văzut filmarea pe care el

a făcut-o cu Poliția Română și îl întreba pe acesta cum i se pare fața iubitei sale după ce a fost agresată în aeroportul Henri Coandă.

,,@selly am văzut că tocmai ai filmat vlog cu @politiaromana.ro! Cum ți se pare fața Biancăi acum după acest incident neplăcut față de ultima oară când ne-am văzut la party la @beachplease? Te întreb pentru că te consider un băiat inteligent”, a fost mesajul postat în mediul online de către fiul Clejanilor.

Bia Khalifa, declarație către Inspectoratul Central al Poliției de Frontieră

Bia Khalifa [Sursa foto: Facebook]

Bia Khalifa a făcut o plângere către Inspectoratul Central al Poliției de Frontieră în care spune că a fost agresată atât verbal, cât și psihic. Vedeta susține că a fost pipăită, privată de telefonul mobil și că are pe corp patru vânătăi, dar și încheieturile însângerate și umflate.

„Către Inspectoratul Central la Poliția de Frontieră. În aeroportul Henri Coandă, Otopeni, am fost agresată, abuzată psihic și fizic și bătută fără ca eu să mă opun de niciun fel. Am fost bătută, bruscată și mi-au fost strânse cătușele și mai tare, apoi am fost trasă de mâini și dusă într-o cameră, unde am fost pipăită, aruncată agresiv pe jos, mi-au rupt lănțișorul de aur de la mână. Am fost privată de telefon, am cerut un pahar de apă și mi s-a spus că o să beau când o fi. Apoi, după ce m-au abuzat fizic, au pornit filmările și au început să se poarte frumos. Am 4 vânătăi pe corp (3 pe față și una pe braț) și încheieturile sunt în sânge și umflate”, a scris Bia Khalifa.