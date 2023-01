Selly a mărturisit cum s-a petrecut accidentul pe care a recunoscut că l-a provocat. Influencerul, extrem de sincer: „A fost vina mea”

In articol:

Duminică, pe 22 ianuarie, Selly a fost implicat într-un accident rutier în momentul în care circula pe Drumul Național 1.

Din fericire, incidentul nu a fost grav și nimeni nu a fost rănit. Totuși, fanii acestuia s-au speriat când au aflat prin ce a trecut vlogger-ul lor preferat.

Selly a mărturisit cum s-a petrecut accidentul de pe DN1

Selly a ales să fie sincer și deschis cu privință la greșeala pe care a făcut-o în trafic. Influencerul a mărturisit că accidentul rutier s-a petrecut din cauza sa.

„Încă unul băieți, încă unul. Pe față nu o lovisem până acum, numai pe laterale, pe spate… Na, îmi cer mii de scuze. Chiar nu am vrut. Era o coloană de mașini, s-a oprit brusc, eu nu am mai oprit”, a povestit Selly pe rețelele de socializare.

Din fericire, nici el, dar nici celălat șofer nu au fost răniți. De asemenea, vehiculele pe care le conduceau nu au suferit nici el avarii semnificative, așa că vlogger-ul și celălalt conducător auto au hotărât să nu implice

autoritățile competente.

„Eram pe DN1 şi se formase o coloană de maşini în faţă şi când se formează o coloană din asta brusc uneori există riscul să se producă. A fost vina mea, nu au fost avarii serioase la maşină, nici la a mea, nici la a domnului în care am intrat. Am făcut amiabliă şi am mers mai departe în drumul meu”, a povestit celebrul vlogger, pentru un post de televiziune.

Nu este primul accident rutier în care a fost implicat Selly, însă iată că acesta l-a determinat pe tânărul influencer să fie mult mai atent atunci când se află la volan, așa cum a mărturisit chiar el.

„Da, cred că e al doilea, da. Da, începând de ieri sunt un alt om, sunt un șofer mai responsabil și mai atent”, a mai precizat vlogger-ul.

