”Tăticul maneliștilor” dă de pământ cu Fulgy, după acuzațiile controversate la adresa lui Dan Bursuc. Cuvinte dure aruncate în aer de Ion Pârnică: ”Trebuie neapărat internat la un ospiciu”

Ion Pârnică [Sursa foto: Captură YouTube]

Ion Pârnică, zis și ”tăticul maneliștilor”, a avut câteva lucruri de lămurit în subiectul Fulgy- Dan Bursuc, după ce tânărul de 23 de ani a făcut declarații controversate cu privire la producîtorul muzical și la sora lui, Margherita.

“ Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a abuzat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea ”, spunea Fulgy, pe contul lui de Instagram. Ei bine, de la aceste declarații controversate și până la un ”război” nu a mai durat mult. După ce Fulgy a zdruncinat, din nou, showbiz-ul de la noi, o persoană importantă din lumea manelelor a sărit în apărarea lui Dan Bursuc.

Este vorba de Ion Pârnică, cel care i-a lansat în muzică pe Jean de la Craiova și Adi Minune. ”Oneață”, așa cum i se mai spune, a răbufnit la adresa lui Fulgy.

”Tăticul maneliștilor” îl face praf pe Fulgy

Ion Pârnică a ”dat de pământ” cu Fulgy, după ce acesta a spus că Dan Bursuc ar fi abuzat-o pe Margherita când era doar o copilă.

Acum, ”Oneață” sare în apărarea cunoscutului producător de manele și îl face praf pe tânărul de 23 de ani, aducându-i cuvinte dure.

Eu l-aș ține într-o pivniță și nu i-aș mai da drumul afară. E un copil care vrea să-și facă un nume pe spatele familiei lui. Ce creier poți să ai dacă îți denigrezi familia? Acum văd că vrea să distrugă și familia lui Dan Bursuc, să-i strice și lui imaginea. În primul rând, Dan Bursuc are copii, nu ar face niciodată ce spune idiotul ăla drogat ”, a declarat Ion Pârnică, pentru sursa citată mai sus.