Gabriel Cotabiță, trăiri post-COVID. Ce a pățit cântărețul: „Nici nu zici că am fost vreodată...”

Gabriel Cotabiță, în vârtsă de 65 de ani, a contractat virusul SARS-CoV-2, iar pe 5 ianuarie 2021 a fost internat de urganță la spital cu simptomele specifice bolii COVID-19.

Acum răsuflă ușurat că ce-a fost mai greu a trecut, s-a vindecat de boala care a îngenuncheat toate sistemele de sănătate. Spune că nu numai medicii au avut o parte importantă în procesul de vindecare, ci și Dumnezeu la care s-a rugat neîncetat ca să-i readucă sănătate, mai ales că acesta a avut de mai multe ori probleme cu inima.

„M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate. M-am rugat să trec și peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, și dimineața și seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine și peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament. Noroc că soția mea, Alina, nu a avut nimic, i-a ieșit testul negativ”,ne-a spus Gabriel Cotabiță, pentru impact.ro.

Cu toate acestea, în urma acestui virus s-a întâmplat ceva cu Gabril Cotabiță, ceva ce nici el sau vreun medic nu-și explică. Iată cum se simte acum unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști din România.

Gabriel Cotabiță [Sursa foto: Facebook]

Ce a pățit artistul după ce s-a îmbonăvit de COVID-19:„Nu-mi explic fenomenul”

Gabriel Cotabiță a mărturisit că se simte excelent după externare și este bucuros că nu mai trebuie să ia tratament, însă, se pare că nici nu mai trebuie să poarte...ochelarii

de vedere. Deși are probleme cu vederea, acesta a mărturisit că nu-și explică cum, dar nu mai are nevoie de ochelari pentru a se uita la televizor.

„Aveam dioptrii de -1, iar acum văd perfect. După ce m-am vindecat de coronavirus mi s-a îmbunătățit vederea, nu mai am nevoie de ochelari. Nu-mi explic fenomenul, dar mă bucur. Din păcate, la televizor, sunt prea multe reclame la medicamente, parcă am fi un popor disperat după pastile”,a povestit artistul.

„Nici nu zici că am fost bolnav vreodată”

În 2015, artistul a suferit un stop cardio-respirator, în timp ce era la sală. După o lună, timp în care a stat în comă, Gabriel Cotabiță și-a revenit, însă rămânând cu sechele la inimă. Medicii s-au așteptat ca boala COVID-19 să-i afecteze acest organ, însă din contră.

Gabriel Cotabiță [Sursa foto: Facebook]

„La ultimele analize, medicii mi-au spus că au dispărut sechelele de pe inimă, că nu se mai vede nimic. Nici nu zici că am fost bolnav”, a mărturisit acesta.

Gabriel Cotabiță nu vrea să mai facă boala a doua oară

Pentru că nu mai vrea să se infecteze iar cu virusul SARS-CoV-2 și pentru că vrea ca pandemia de coronavirus să ia sfârșit, iar viața să revină la normalitatea cu care eram obișnuiți, artistul a declarat clar și răspicat că vrea să se imunizeze.

„M-am programat, desigur, aștept să îmi vină rândul. Trebuie să fim nebuni să nu-l facem. Cum vine asta, adică să vină vaccinul, ne-am rugat să apară, iar noi strâmbăm din nas și să nu mai vrem să-l facem? Este singura soluție să ieșim din pandemie, să revenim la activitățile obișnuite. Suntem inconștienți să nu-l facem. Nu știu cine a generat această campanie împotriva vaccinării, dar de data asta nu-i de vină Biserica”,a mai spus Gabriel Cotabiță.

De asemenea, artistul este nerăbdător să cânte în fața fanilor săi.

„Nu știu când ne vom aduna din nou, sper ca, la vară, să cânt din nou, pentru turiștii de la malul mării. Până atunci ne descurcăm din economii și din drepturile de autor”, a declarat Gabriel Cotabiță , pentru impact.ro.