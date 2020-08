In articol:

Gabriel de la Puterea Dragostei s-a despărțit de noua iubită? După o relație cu Daiana și câteva tatonări cu Ramona de la Puterea dragostei, revenit acasă, la Rovinari, Gabriel pare că și-a găsit, în sfârșit, iubirea. Drept dovadă, în urmă cu câteva zile, el i-a și transmis partenerei sale un mesaj video printr-o rețea de socializare, demonstrând în acest fel că relația lui este una serioasă.

Gabriel de la Puterea dragostei s-a despărțit de noua iubită? Ce mesaj i-a trimis?

Gabriel de la Puterea Dragostei a fost extrem de sincer și a vorbit cu mare drag despre sentimentele lui în acel mesaj, ca o dovadă clară că, în acel moment, nimeni altcineva nu îl mai interesa. ”Te iubesc, ești tot ce mi-am dorit, nu-mi văd viața fără tine. O să te fac toată viața fericită pentru că meriți, așa cum mă faci pe mine fericit și tu știi lucrul ăsta cel mai bine. Te iubesc mult, iubirea mea”, este mesajul transmis de Gabriel de la Puterea dragostei iubitei.

Gabriel de la Puterea Dragostei a vorbit în premieră despre iubita lui! ”Recunosc, sunt îndrăgostit de ea”

Gabriel de la Puterea Dragostei s-a despărțit de noua iubită? Dacă atunci totul părea perfect între ei, situația avea să se schimbe puțin mai târziu, și nu în bine. Abia ieșit din finala sezonului 2, fostul concurent și-a deschis sufletul, într-un interviu live, dat la WOWbiz.ro. ”Am o prietenă aici în România, acasă la mine, este brunetă și frumoasă. Recunosc, sunt îndrăgostit de ea și sper să fim fericiți multă vreme de acum înainte. Îmi place mult, dar este puțin cam geloasă! De aceea, suntem puțin separați acum, s-a supărat puțin…O să depășim momentul, sunt sigur, dar mai durează pentru a avea încredere deplină în cuplu”, a vorbit Gabriel, cu sinceritate, la WOWbiz.ro

Pe de altă parte, Gabriel de la Puterea Dragostei vrea să participe la…Survivor! După Iancu Sterp, și el vrea să își testeze limitele, departe de lume și de ce îți poate oferi ea. Drept dovadă, imediat ce s-a terminat finala din acest sezon 2, a spus clar, cu subiect și predicat, că s-a înscris la competiția din Republica Dominicană, surprinzător, chiar de acum trei ani!!! ”M-am înscris la Exatlon încă din primul an, dar nu a fost să fie. Am dat probe, mi s-a spus că sunt ok, dar atunci nu s-a concretizat nimic. Mi-a părut rău că nu am putut ajunge acolo, ar fi fost o provocare a vieții mele. Însă, încă mai cred că am șansa mea, de aceea, voi încerca la noul sezon Survivor! De data aceasta, sper să fie cu noroc”, a declarat finalistul Puterea dragostei.