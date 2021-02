Gabriel Dinu, artistul din garaj, care i-a uimit pe jurații de la Românii au Talent, sezonul 11. Andi Moisescu: ”Gabriel este apariția de senzație din acest sezon”

In articol:

Gabriel Dinu, artistul din garaj, care i-a uimit pe jurații de la Românii au Talent, sezonul 11.

Concurentul, tâmplar de meserie, i-a impresionat pe toți cu lucrările sale.

Gabriel Dinu s-a prezentat la Românii au Talent, sezonul 11, pentru a-și prezenta operele de artă pe care meșterește din fier vechi. Lucrările lui Gabriel sunt de-a-dreptul impresionante, iar cei patru jurați au fost uimiți de obiectele pe care realizează concurentul.

Concurentul are o poveste de viață impresionantă, însă toate drumurile vieții l-au dus unde este acum.

”Mă numesc Dinu Gabriel, sunt din București, mai precis din Drumul Taberei, am 45 de ani, de profesie sunt tâmplar de 22 de ani. Totul a plecat de la vârsta de șase ani de când m-a dat la școală, am rămas repetent în clasa întăi și de acolo a plecat totul. Mie nu mi-a plăcut cartea de mic copil. Am fugit de acasă și vindeam ziare, asta până la vreo 12-13 ani. Apoi a venit Revoluția, era să fiu împușcat de trei ori, dar am scăpat. După Revoluție am văzut un film cu unul care ștergea niște geamuri într-o intersecție, a doua zi m-am dus și eu. Aveam 14 ani, voiam să fac bani. Am șters geamuri până la 20 de ani, până am plecat în armată. Nu e de râs, făceam mulți bani. Când am venit din armată m-am angajat ca tâmplar. După 22 de ani de tâmplărie am ajuns cu două hernii, una cervicală și una lombară”, a spus Gabriel.

Gabriel și-a descoperit talentul din întâmplare, atunci când a fost nevoit să improvizeze un grătar.

”Am venit aici poate dintr-o prostie. Într-o seară eram pe telefon și am văzut că se fac înscrieri la Românii au Talent și m-am înscris fără să știe nevasta mea. A doua zi am primit un telefon și am crezut că cineva face mișto de mine. Îmi place ceea ce fac acum. Totul a început de la un grătar. Eu am avut o casă la țară și nu aveam grătar acolo și am zis să fac ceva. Aveam un butoi și o liză pe care le-am îmbinat și am făcut un barbeque. De acolo mi-a plăcut să sudez. M-am documentat pe internet și am început să sudez. Ca să fac rost de materiale mă duc în târgurile de vechituri”, a mai spus concurentul.

Gabriel Dinu, patru de ”DA” la Românii au Talent, sezonul 11

Gabriel Dinu și-a demonstrat talentul și în fața juraților și astfel, artistul a primit patru de ”DA”și a trecut în etapa următoare.

”Dacă te pun pe piața mondială, devii milionar”, i-a spus concurentului, Florin Călinescu.

”Ar trebui să deschizi măcar un muzeu ceva. Ești extrordinar, nu îmi vine să cred ce văd. Este senzația acestui sezon, Gabriel, sper ca măcar premiul de orginalitate să îl câștige”, a adăugat Andi Moisescu.

”Ești o comoară! Un mare ”DA” de la mine”, a spus Andra.

Gabriel Dinu face artă din fierul vechi găsit pe stradă

Gabriel Dinu este artistul care transformă fierul vechi în opere de artă: chitare, ceasuri, siluete, toate cu o poveste. Bărbatul meșterește zi-lumină în garajul lui din cartierul Drumul Taberei.

„La o chitară am lucrat peste 65 de ore numai asamblarea. Muncă multă este și pe lângă, până te apuci de puzzle. Trebuie să cauți piesele, să le cureți, să găsești ce-ți lipsește. N-ai vrea să știi câte perii de sârmă tocesc! Uite, sunt îmbrăcat de 30 de lei, dar am cheltuit aproape 120 de milioane de lei vechi pentru a realiza obiectele din colecția mea”, a spus artistul.