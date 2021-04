Gabriel Dorobanțu, declarații cutremurătoare după ce s-a infectat cu noul coronavirus: „Eram vânăt”

In articol:

Gabriel Dorobanțu se află printre artiștii din România are au fost infectați cu noul coronavirus. Inivitat într-o emisiune televizată, cântărețul a mărturisit că a trecut prin momente foarte dificile, însă întotdeuna și-a păstrat optimismul. În momentul în care a ajuns la spital, cadrele medicale s-au speriat de el deoarece era vânăt, iar saturația sa ajunsese la 60.

„Unii cred, unii nu cred. Eu am avut Covid, am stat la spital. Am avut o formă gravă. Am avut nevoie de oxigen. Saturația mea, când au venit și m-au luat de acasă, a fost de 60. Ceva îngrozitor. Am fost optimist, pentru că asistentele și doctora îmi ziceau <ridică-te din pat, mergi, cântă>! Aflase tot spitalul că e Dorobanțu la spital. Când depinzi de aparate și de o medicație anume, este complicat. Când am sosit cu salvarea la spital s-au speriat cu toții de mine...eram vânăt”, a declarat solistul, pentru o emisiune televizată.

În momentul de față, Gabriel Dorobanțu susține că se simte foarte bine, iar medicii care au avut grijă de el au făcut o treabă foarte bună. Artistul și-a rleuat viața de dinainte și poate cânta în continuare, ba chiar s-a reapucat și de sport.

Gabriel Dorobanțu, dezvăluiri despre infectarea cu noul coronavirus [Sursa foto: Facebook]

Gabriel Dorobanțu, diagnosticat cu noul coronavirus! S-a vindecat după 12 zile de spitalizare

Gabriel Dorobanțu a ajuns la spital cu o formă destul de ocmplicată a noului coronavirus. După 12 zile de spitalizare, artistul în vârstă de 68 de ani a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, în care le-a mulțumit cadrelor medicale care au avut grijă de el.

„Pe acești oameni și încă alții, care m-au salvat, nu-i cunosc. Le știu numele: Mia, Luminița, Alexandra, Bogdan, Alex, Rebeca, Lidia, Dana. Le sunt recunoscător, le mulțumesc iar ei știu că viața mea a depins de ei. Medicația, omenia și interesul cadrelor medicale de a-și face datoria, mi-au dat posibilitatea să mă recuperez după 12 zile de spitalizare.

Vă îmbrătișez, îngeri păzitori! Toată aprecierea dlui Zanfir, managerul spitalului”, a scris Gabriel Dorobanțu, pe pagina sa de Facebook.