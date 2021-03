Gabriela Cristea a izbucnit în lacrimi pe stradă! Motivul pentru care soția lui Tavi Clonda a plâns în public

In articol:

În urmă cu câteva ore, Gabriela Cristea a avut parte de un moment emoționant, frumoasa vedetă nu a mai ținut cont de cei din jurul ei și a izbucnit în lacrimi în fața tuturor. Mai exact, cu ocazia primei zi de grădiniță a celor două fetițe, soția lui Tavi Clonda nu s-a mai putut stăpâni și a dat frâu liber lacrimilor. Episodul emoționant a fost surprins de tatăl fetițelor sale. Mai mult, cunoscutul artist a susținut că într-o zi vor râde împreună despre momentul în care vedeta a izbucnit în plâns.

„O să râdem de momentele astea mai încolo, de asta te și filmez. Hai, nu mai plânge, mi-ai luat mie toate lacrimile. Le lăsăm la mine, a plâns, și-a dat seama, cred că i-a luat din rucsac sau ceva. O să le cunoască și doamnele și domnișoarele de acolo și o să fie OK, ai văzut. Sunt mulți copii, știi ce bine o să se simtă? Iubire, fii atentă, o să vezi că în câteva săptămâni sau o lună nu o să mai vrea acasă.” .

Gabriela Cristea a început să plângă pe stradă[Sursa foto: Captură video]

Gabriela Cristea le-a impus reguli stricte fiicelor sale

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Gabriela Cristea le-a arătat tuturor că, deși își răsfață cele două fete, nu uită niciodată să fie strictă cu ele.

Soția lui Tavi Clonda a povestit că fetițele sale de fiecare dată mănâncă și se culcă la ore fixe. Vedeta este de părere că trebuie să respecte un program riguros.

„Sunt foarte strictă cu alimentația și am fost la fel de fixă și cu copiii. Se mănâncă la ore fixe, se doarme la ore fixe, mergem seara la culcare la ore fixe. Nu sunt chiar atât de fixistă și nu sunt o mama de-asta, dar am ținut la anumite lucruri, pentru că am înțeles că în viață trebuie să ai și un program. Nu poți fi așa într-un dolce toată viața”.