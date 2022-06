Gabriela Cristea a postat o fotografie, iar fanii au reacționat imediat. Detaliul care a stârnit controverse în mediul online

In articol:

Gabriela Cristea a ajuns din nou ținta comentariilor răutăcioase după ce a postat o nouă imagine cu ea pe Instagram. De data aceasta, cei de acasă au criticat-o pe vedetă pentru faptul că își editează prea mult pozele din mediul online.

"Te-ai culcat machiată?"

Ultima fotografie postată de Gabriela Cristea pe rețelele de socializare a stârnit numeroase controverse în rândul celor care o urmăresc. Deși prezentatoarea TV a scris în dreptul imaginii că nu a folosit niciun fel de filtru, internauții nu au fost de aceeași părere. Cei de acasă nu s-au ferit să îi lase comentarii răutăcioase, în care au acuzat-o de minciună: "Am descoperit un loc în casa mea unde pozele ies așa. #nofilter", a scris soția lui Tavi Clonda pe contul personal de Instagram.

"Realitatea spune altceva (ca să zic așa)", "Te-ai culcat machiată?", "Ce ridicol!", "O aplicație pe telefon, mai corect!", au fost doar câteva dintre mesajele internauților.

Ar apela Gabriela Cristea la operațiile estetice?

Deși tot mai multe vedete apelează la bisturiu pentru a se simți mai bine în pielea lor, nu este și cazul Gabrielei Cristea. Soția lui Tavi Clonda a mărturisit într-un interviu mai vechi că nu are nicio intervenție estetică, însă nu este împotriva operațiilor de acest fel. Chiar dacă se teme destul de tare atunci când aude de chirurgie, vedeta spune că nu ar ezita să apeleze la estetician, în cazul în care ar simți că are nevoie cu adevărat de o schimbare: "Dacă o femeie simte nevoia să-şi modifice ceva şi că ar fi mai fericită cu acea schimbare, atunci… de ce nu? Eu nu am nicio operaţie estetică.

Mi-e frică de ideea de chirurgie, dar dacă aş avea ceva care să mă deranjeze atât de rău, încât să mă afecteze, nu aş ezita să apelez la chirurgia estetică. Cred că este foarte important look-ul atât pentru o femeie, cât şi pentru un bărbat, fiindcă felul în care arătăm le spune celorlalţi şi care este starea noastră de spirit. Eu cred foarte mult în frumuseţea interioară, ce îţi dă o strălucire aparte. Oricât de mult ne-am farda, oricât de multe haine frumoase am pune pe noi, dacă nu există linişte şi frumuseţe interioară, atunci acest lucru s-ar vedea şi la exterior.", spunea Gabriela Cristea în urmă cu ceva timp, pentru taifasuri.ro.

Gabriela Cristea [Sursa foto: Instagram]