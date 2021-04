Gabriela Prisăcariu a mers împreună la controlul de rutină însoțită de Dani Oțil! „Să sperăm că nu mai stă cu fundul la noi”

In articol:

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil traversează cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Nu mai este mult și în curând își vor cunoaște fiul sau fiica. Frumoasa logodnica a prezentatorului TV este deja în al doilea trimestru de sarcină și știe cât de importante sunt controalele de rutină pentru sănătatea bebelușului și, de asemenea, ele sunt un prilej de a-l mai vedea pe cel mic.

Recent, blondina a postat pe Instagram mai multe filmulețe chiar înainte de a începe ecografia, iar alături de ea este nimeni altul decât Dani Oțil, care era vizibil emoționat. Cei doi nu au făcut încă referire la sexul celui mic.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil[Sursa foto: Instagram]

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, la controlul de rutină

Amândoi au plecat emoționați spre cabinetul medicului ginecolog în speranța că de această dată bebelușul va sta în așa fel încât să poată să afle ce sex are. Astfel, vizibil emoționați cei doi au așteptat frumos să fie chemați în cabinet, iar înainte de aces moment au imortalizat discuția.

“Ești pregătit să-l vezi pe bebeluș?”, a întreabat Gabriela, iar Dani a întrebat surprins: “Se filmează?”.

Nu a trecut mult și totul s-a transformat dintr-un drum la medic, într-un adevărat show de glume, însă asta este ceva normal pentru prezentatrul TV care are un umor aparte.

Citeste si: Magda Vasiliu, părăsită de iubit, la patru ani de când s-a mutat în Italia: “Este greu, dar ne descurcăm!”- bzi.ro

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil[Sursa foto: Instagram]

“Crezi că vrea să ne vadă?”, l-a mai întrebat Gabriela Prisăcariu, iar răspunsul lui Dani Oțil a reacționat imediat: “Cred că nu”.

Logodnica este concinsă că ea și Dani Oțil vor fi doi părinți extrem de buni: “Eu cred că o să-i placă de noi”. Prezentatorul TV își va confirma la ecografie dacă copilul lor îi va fi coleg de breaslă “Azi (n.r.: ieri) știm dacă vrea să lucreze în televiziune”.

Citeste si: De ce îi este cel mai „teamă” lui Dani Oțil în rolul de tată! Prezentatorul TV a făcut chiar el anunțul: „Nu înțeleg nici...”

“Să sperăm că nu mai stă cu fundul la noi, nu?”, a continuat viitoarea mămică, iar Dani i-a răspuns ironic: ” Stă la tine”, c are a continuat: “Am venit să-l vedem pe bebeluș! El dă aici din piciorușe sau din mânuțe”.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil[Sursa foto: Instagram]

Cum au dat vestea că vor deveni părinți

„Pentru toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil. Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre. Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule. Pentru toți... hai ca am glumit...nu pentru voi... Ci pentru noi...o sa avem un copil Am decis sa spun aici, pentru ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede'', a scris Dani Oțil pe Instagram, în momentul în care a dat marea veste.

Citeste si: Gabriela Prisăcariu, logodnica lui Dani Oțil, și-a arătat burtica de graviduță! Cum arată în al doilea trimestru de sarcină

„Am tot primit mesaje de genul: “sa te vad dupa ce faci un copil daca o sa mai arati asa!” Challange accepted! #babyloading'', a scris Gabriela Prisăcariu pe Instagram.