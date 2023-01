„Gata. Ies în oraș, la o întâlnire!” Mesajul postat de Oana Roman, la scurt timp după ce a confirmat despărțirea de Marius Elisei. Ce le-a transmis fanilor?

In articol:

Oana Roman este una dintre cele mai urmărite persoane publice din showbiz-ul românesc. Vedeta este foarte activă pe paginile de socializare și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa.

Oana Roman, întâlnire în oraș, după ce s-a despărțit de soțul ei

De această dată, le-a transmis fanilor că se pregătește să iasă la o întâlnire, la scurt timp după ce a confirmat că se desparte de soțul ei.

Oana Roman a confirmat de curând despărțirea de soțul ei. Cei doi au hotărât să meargă pe drumuri separate, întrucât au apărut neînțelegeri în cuplu. Cei doi abia ce sărbătorise 10 ani de relație, însă soțul ei a luat decizia de a pleca de acasă. Oana Roman este foarte tristă și simte că nu mai face față sarcinilor pe care le are în familie.

Cu toate acestea a hotărât să ia o pauză și să se relaxeze în oraș. Vedeta a postat pe rețelele de socializare că se pregătește de o întâlnire, iar fanii au fost curioși să afle cine o acompaniază. Vedeta s-a aranjat, s-a machiat strident și chiar a ales să poarte un ruj roșu, însă nu a avut o întâlnire cu un bărbat, ci a ieșit cu o prietenă pentru a uita pentru câteva momente perioada dificilă prin care trece.

„ Gata. Ies la o întâlnire... cu o fată.”, a transmis Oana Roman pe pagina sa de Instagram, la secțiunea Stories.

Oana Roman a confirmat despărțirea de tatăl fiicei sale

Zilele trecute, Oana Roman a confirmat despărțirea de cel ce i-a fost alături în ultimii 10 ani. Vedeta este vizibil afectată de ceea ce se întâmplă în viața sa, însă nu poate controla decizia luată de Marius Elisei. Cei doi au mai divorțat în anul 2021 la notar, însă s-au împăcat la scurt timp.

Oana Roman a fost foarte tristă și abătută în ultima perioadă, iar fanii au observat acest lucru. Vedeta nu se poate obișnui cu faptul că nu mai formează un cuplu cu tatăl fiicei sale și îi este foarte greu singură, având foarte multe sarcini de îndeplinit în calitate de mamă singură.

„ Este un lucru pe care nu l-am dorit cumva amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața.

Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură cu toate pe cap.”, a explicat Oana Roman, pe pagina sa de Instargam.

