George Buhnici rupe tăcerea, la un an de la scandalul în care a fost implicat! Adevărul despre declarația controversată, care i-a adus o avalanșă de critici. Ce s-a întâmplat cu el, după ce și-a dat seama ce a putut provoca

În urmă cu mai bine de un an, când a ocupat primele pagini ale tabloidelor prin declarațiile făcute la adresa doamnelor și domnișoarelor care se afișează cu nonșalanță la malul mării, George Buhnici a ajuns să fie pus la zid de multă lume, chiar și de vedete, pentru spusele sale.

Oamenii îl acuzau atunci și spuneau că declarațiile lui nu sunt deloc realiste, ba din contră, fac mult rău societății și tinerei generații, catalogându-l ca nefiind un exemplu de urmat, în ceea ce privește mentalitatea unui bărbat.

George Buhnici, luat cu asalt de scandalul pe care l-a creat

Și tot atunci a venit și el cu o replică, dar prin care nu a reușit să își spele imaginea ori să își salveze numele în fața celor cu care colabora și care au renunțat la el.

Așa că, acum, invitat fiind în podcast-ului moderat de Mihai Morar, George Buhnici a vorbit despre tot scandalul pe care singur l-a creat și care nu i-a adus deloc un plus de imagine.

Vedeta spune că, în urma declarațiilor sale și a valului de critici pe care l-a primit imediat după, a ajuns să nu mai știe în ce direcție să o apuce.

Privind în urmă, el declară că toată avalanșa în care a fost prins a fost ceva ce nu a putut să ducă și nici nu a știut cum să o gestioneze, cu toată experiența sa profesională, tocmai de aceea a și ”dispărut” o perioadă, ascunzându-se între patru pereți.

George Buhnici: Prima lună n-am ieșit din casă, am ieșit foarte puțin. D-aia am și răspuns atunci greu. Eu efectiv nu mai puteam să mă uit la televizor, nu mai știam ce să fac. Cu toată experiența, nu am știut ce să fac. A pornit așa, ca o avalanșă, toate lucrurile veneau din toate părțile și eu nu știam ce să fac într-un astfel de moment. Am început să-mi creez justificări, să mă gândesc, să investighez, să mă uit, cred că în mintea mea era un cocktail de habar n-am ce.

Și, pentru că a ieșit public în cele din urmă și și-a explicat spusele, cerându-și scuze, George Buhnici spune că se aștepta că totul să decurgă ulterior diferit și lumea să nu mai fi atât de dură cu el.

Iar asta pentru că în mintea sa, subliniază el, lucrurile erau clare, dar mai ales declarațiile sale inițiale, prin care spune că a vrut, de fapt, să evidențieze cu totul altceva, nu să judece corpul unei femei.

Doar că nu a fost cum și-a imaginat el, așa că a durat multă vreme până a realizat că încercările sale de a remedia situația sunt zadarnice.

Buhnici spune că abia când cineva i-a mărturisit că nu mai contează acum nicio justificare, ci doar ce lumea a înțeles deja, s-a oprit din a mai lungi situația pe care a creat-o chiar dacă, subliniază el, intenția sa a fost una bună, nicidecum denigratoare.

Mihai Morar: Ți se pare că prin prima ta ieșire ai amplificat emoțiile negative?

George Buhnici: Eu credeam că am situația sub control, pentru mine lucrurile păreau clare, într-un anumit fel. În mintea mea era această prăpastie: "Băi, oamenii ăștia știu cine sunt. Ok, mi-am ales greșit niște cuvinte, dar ați înțeles ce am vrut să zic", știi? Și am devenit defensiv într-un moment în care nu trebuia să devin defensiv. Trebuia să-mi pun cum mi-a zis cineva, dar mi-a zis mai târziu: "George, câtă cenușă ai, toată". "Băi, dar eu altceva am vrut să zic". Zice: "Nu contează ce crezi tu că ai vrut să spui, contează ce a ieșit, încetează să te mai justifici, că nu interesează pe nimeni". Mi-a luat foarte multă vreme să înțeleg că nu are rost să mă agăț de ce am vrut eu să spun, pentru că degeaba ești bine intenționat, dacă de pe urma acțiunilor tale se creează ceva rău.