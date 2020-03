George Burcea a publicat pe contul personal de socializare o fotografie în care apare alături de fiica sa cea mare, Ella. Cei doi sunt zâmbitori și par extrem de fericiți. Prin acest mod, actorul demonstrează că, în ciuda acuzațiilor, este preocupat de familie și că este un tată bun.

Citeste si: Andreea Raicu, mesaj pentru Andreea Bălan, după despărțirea de George Burcea: ”O felicit”

Citeste si: Imaginile care trădează suferință URIAȘĂ a Andreei Bălan după despărțirea de George Burcea! ”Ochii ți se micșorează”

„Dacă nu mai locuim sub acelasi acoperis, nu inseamnã cã mi-am abandonat copiii. Locuiesc la 7 km de ei si ii vizitez la 2-3-5 zile ( în functie de activitãtile profesionale), iar dupã ce trece gripa vom petrece si mai mult timp impreunã prin parcuri/ săli de repetitii, platouri sau excursii. Este cert faptul cã fetitele mele suferă pentru cã nu sunt acolo in fiecare zi, dar în acelasi timp consider cã ei, copiii, suferã mai mult dacã se dezvoltã într-o familie cu violenta fizicã sau psihică, cu tipete si frustrări din partea părintilor”, a scris George Burcea pe contul de socializare, ieri.

Andreea Bălan, prima apariție publică după anunțul divorțului. Când și de ce s-a produs ruptura între ea și George Burcea: „Într-o lună m-am trezit că nu mai am familie”

Andreea Bălan a fost invitată aseară la o emisiune televizată unde a spus totul despre despărțirea dintre ea și George Burcea.

Andreea Bălan a ieșit pentru prima dată public și a oferit informații importante despre ruptura care s-a produs între ea și George Burcea. Artista a recunoscut că suferă enorm din cauza alegerii lui George Burcea.

„Chiar vorbeam cu prietenele mele că de o săptămână nu am plâns și astăzi am plâns pentru prima oară. Și am ținut în corp de am și slăbit, dar e o situație pe care eu nu am putut să o schimb. Este o situație care nu a ținut de mine.”, a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan, prima apariție publică după anunțul divorțului. Când și de ce s-a produs ruptura între ea și George Burcea: „Într-o lună m-am trezit că nu mai am familie”

Andreea Bălan a recunoscut că poate au greșit amândoi în relația de cuplu, dar nu se aștepta ca divorțul să se producă la patru luni de la nuntă.

„Într-o relație greșesc amândoi și când se ajuge la o despărțire ambii au greșit. Unul mai mult, celălalt mai puțin, doar că în situația de față... Eu eram ok, eram fericită, nu aveam prea multe să-i reproșez. Eu am început să-i reproșez în decembrie când și-a schimbat comportamentul. Nu pot să dau detalii prea multe pentru că nu vreau ca mai târziu fetițele mele să vadă. Dar pot să vă spun în mare că discuțiile au început în luna decembrie. Nu era la fel de drăgăstos, la fel de afectuos, mai lipsea nopți de acasă și la un moment dat când l-am întrebat ce are mi-a spus niște lucruri care m-au durut. Apoi am plecat în vacanță. În vacanță a fost bine”, a mai spus Andreea Bălan.

Citeste si: George Burcea, atac dur la adresa unui celebru prezentator tv, după ce s-a spus că a primit bani pentru aparițiile sale: „Doare când cineva vă dă de gol, nu?”

Cu toate că semnele unei despărțiri erau destul de clare, Andreea Bălan a hotărât să nu pună foarte mult la suflet și să își continue viața, în speranța că lucrurile vor reveni la normal. Însă totul a devenit clar în momentul în care George Burcea i-a spus fără nicio remușcare că nu o mai iubește.

„A spus că nu mai are sentimente puternice pentru mine, dar eu nu am pus la suflet, am zis că poate e stresat, că are proiecte, lucrează la carte... Mi-am spus că a deschis o cutie a Pandorei, că poate trăiește niște răni din trecut. Din momentul în care ne-am întors din vacanță atunci a început un tăvălug foarte mare și într-o lună m-am trezit că nu mai am familie. Probleme cu tatăl său l-au afectat foarte mult, nu presa a scos la iveală aceste lucruri, el le-a povestit la un eveniment. Nu pot să vorbesc foarte mult în numele lui, noi am stabilit să nu povestim ce s-a întamplat cu tatăl lui, eu știam din primele luni, am zis că nu condamn, dar el probabil a fost cumva surprins de faptul că tatăl său a ieșit. Aș vrea să menționez că nu m-am despărțit de George Burcea din cauza problemelor pe care le-a avut tatăl său. La un moment dat, mi-a spus ceva de genul că la umbra unui copac nu crește nimic” a mai completat Andreea Bălan.