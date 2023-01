George Restivan a aflat rezultatul testelor de paternitate făcute în America. Adevărul, scos la iveală de probele ADN: "Contează doar că s-a rezolvat!"

In articol:

La scurt timp după ce o tânără în vârstă de 25 de ani a apărut la TV, susținând că este fiica lui George Restivan, logodnicul Adrianei Bahmuțeanu a făcut toate demersurile necesare pentru a afla adevărul.

Deși inițial primul test de paternitate a arătat că Melissa este, într-adevăr, copilul lui legitim, bărbatul a vrut să fie 100% convins, așa că a cerut încă două teste ADN, în America. Iată ce a descoperit, după aflarea rezultatelor!

George Restivan a primit încă o confirmare că este tatăl Melissei: "Contează că s-a rezolvat!"

După lungi demersuri privind situația cu fiica "secretă", George Restivan a recunoscut-o pe Melissa ca fiind copilul lui legitim. Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu a primit de curând și rezultatele testelor de paternitate efectuate în America, iar acum este mai sigur ca niciodată că tânăra este fata lui: "Cu copilul totul este foarte bine, s-a rezolvat mai bine decât mă așteptam. Vreau să mă dau ca exemplu, cum am făcut eu, cum am procedat cu copilul ăsta, așa să facă toți în continuare, cei care se trezesc în poziția mea. Am făcut și testele din America, am mers la Satu Mare. Zvonurile au fost, dar acum nu mai contează zvonurile, contează doar că s-a rezolvat!

Am recunoscut copilul. De ce să ne ascundem după deget? Eu, pentru că sunt cetățean american, am făcut și testele din America. Nu unul, două am făcut. La unul mi s-au tăiat unghiile și al doilea au fost probele din gură, orale, din dinți. S-a trimis în America și în două zile, gata, și am avut rezultatele. Pe cei care sunt în situația mea, eu îi sfătuiesc să procedeze ca mine. Nu te ascunzi, faci teste, așa asumat, la vedere!", a declarat George Restivan, pentru click.ro.

Adriana Bahmuțeanu, încântată că i s-a mărit familia

Și Adriana Bahmuțeanu a primit cu brațele deschise vestea că Melissa, este, într-adevăr, fiica logodnicului ei. Bruneta a mărturisit că ea și George Restivan țin legătura cu tânăra și îi vor fi alături la orice pas, de acum înainte: "Eu mă bucur că s-a mărit familia. Ce urmează? Noi ne ocupăm de nuntă, o să mergem să nască Melissa, este pe ultima sută de metri. Îi urăm naștere ușoară. Vorbim la telefon, ținem legătura. Ei sunt invitați la nuntă.", a declarat Adriana Bahmuțeanu, în cadrul unei emisiuni TV.

