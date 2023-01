Mulți au comentat, dar ei nu au renunțat! Adriana Bahmuțeanu și George Restivan le dau peste nas criticilor: "Nu dorm cu noi în casă" | EXCLUSIV

In articol:

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se pregătesc de nuntă. Cuplul a stabilit data marelui eveniment și chiar dacă există persoane care încearcă să le pună bețe în roate, dragostea învinge orice.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Adriana Bahmuțeanu și cu George Restivan despre planurile privind căsătoria, dar și despre afirmațiile pe care logodnicul Adrianei le-a făcut recent, cu privire la cei care ar încerca să le încurce planurile.

Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu, dezvăluiri în exclusivitate

George Restivan a vorbit deschis despre fanii, dar și despre persoanele care nu o simpatizează pe Adriana Bahmuțeanu. Vedeta este cunoscută la nivel național, iar așa cum se întâmplă în general, există simpatii, dar și antipatii în rândul publicului.

Citește și: George Restivan, portret de familie! A apărut pentru prima oară la TV alături de fiul lui și de Adriana Bahmuțeanu

În ciuda acestor situații însă, logodnicul Adrianei Bahmuțeanu este decis și indiferent cine și cum ar încerca să le strice povestea de iubire, nu va reuși.

"Există în România, din câte am văzut, două tabere. Pentru că Adriana e persoană publică și toată lumea știe cine e Adriana, s-au format aceste două tabere: cei care ne iubesc și cei care nu ne iubesc. Eu nu am dat și nu am arătat cu degetul la o persoană, eu am spus la modul general. Acesta este adevărul.

Cum am mai spus, oricine și orice vor să scoată, noi tot ne căsătorim și mergem cu planurile înainte, ne căsătorim legal, la primărie, semnăm hârtiile",

a mărturisit George Restivan, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: “S-a terminat, e simplu.” Soțul Georgianei Lobonț a vorbit pentru prima oară despre divorț! Rareș Ciciovan a spus motivul separării- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Adriana Bahmuțeanu [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Adrian Bahmuțeanu despre criticii din jur

Adriana Bahmuțeanu știe foarte bine cum merg lucrurile în rândul oamenilor. Vedeta este conștientă că există simpatii și antipatii, însă știe foarte bine că dragostea învinge orice și că gura lumii nu va putea fi închisă niciodată.

Citește și: Carmen Harra vorbește despre presupusa fiică a lui George Restivan! Ce a dezvăluit clarvăzătoarea, înainte de aflarea rezultatelor testului de paternitate: „Îmi pare rău”

Logodnicul Adrianei s-a relocat în România, venind în țara noastră de peste hotare, iar dragostea a fost cea care l-a determinat să facă această mutare.

"Gândiți-vă că nu este deloc ușor. George s-a relocat de pe un continent pe altul și nu e ușor. Dar până la urmă știți cum e, dragostea învinge orice.

Au băgat bățul prin gard, dar nu stă nimeni cu noi în casă. Oamenilor așa le place să comenteze", a precizat Adriana Bahmuțeanu, în exclusivitate.

Adriana Bahmuțeanu [Sursa foto: Instagram]

Cum depășesc Adriana Bahmuțeanu și George problemele din cuplu

Deși au fost criticați, celor doi nu le pasă! Pentru Adriana și George dragostea plutește în aer, iar acesta este cel mai important lucru. Situațiile dificile care apar pe parcurs îi vor face doar mai puternici și vor fi gata să învingă orice hop ce apare în viața lor personală.

"Le depășim foarte bine. Dacă vă uitați la faimosul discurs al lui Roosevelt. Când a fost atacat Pearl Harbor, faimosul discurs al lui Roosevelt vorbește despre infamie. Așa și pentru noi, rămân zile când am fost în infamie, dar trec lunile de atunci și am depășit orice și suntem bine. Toate ne fac mai puternici, exact cum spune și Roosevelt. Este cel mai bun exemplu pe care pot să îl dau.

Nu e nici prima și ultima dată când o să mai fim în situații ca acestea și suntem pregătiți. Eu până acum am stat liniștit, niciodată nu m-am băgat, nu mi-a plăcut să mă bag în treburile Adrianei, însă acesta a fost doar un punct de vedere al meu. Noi știm că lumea e împărțită, jumătate ne vor binele, jumătate ne vor despărțiți", a mărturisit George Restiva, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!