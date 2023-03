George Simion a spus ce cred părinții lui despre cariera în politică! Cum reacționau în trecut, de fiecare dată când îl vedeau la TV: "Închideau televizorul"

In articol:

George Simon a reușit, în ultimii ani, să numere reușită după reușită în plan profesional și să câștige încrederea a sute de mii de oameni. Recunoaște, însă, că parcursul carierei în politică nu a fost deloc unul ușor.

S-a confruntat cu multe situații controversate în centrul cărora a ajuns protagonist, dar nu a renunțat niciodată. Invitat în cadrul emisiunii "Fiță cu Adiță" , difuzată pe canalul de Youtube theXclusive, George Simion a dezvăluit ce părere au părinții lui despre cariera pe care și-au ales-o, dar și cum reacționau în trecut, atunci când la TV apăreau imagini cu liderul AUR, ridicat de autorități.

George Simion, susținut de părinți în cariera politică

George Simion se bucură în prezent de sprijinul și aprecierea a sute de mii de oameni, dar de departe cei mai înfocați susținători ai lui sunt părinții. Dacă înainte mama și tatăl politicianului preferau să închidă televizorul când apăreau imagini cu acesta, implicat în diferite situații controversate, acum totul s-a schimbat. Liderul AUR spune că familia lui este mândră de ceea ce a realizat în politică și de faptul că a reușit, în sfârșit, să se facă auzit:

"Adiță Voicu: Cât de mult de susține familia ta, mă refer la părinți?

George Simion: Ca fiecare părinte. Sunt bucuroși cumva că văd că nu mai sunt omul ăla ignorat de toți. Că sunt la masa deciziilor și că într-un fel suntem urmați de sute de mii de oameni care și-au pus încrederea în noi. Închideau televizorul ai mei când eram în facultate, pentru că mă vedeau ridicat de jandarmi, mă vedeau cu diferite probleme. Era bunica mea bolnavă și nu voiau să vadă chestia asta, să o afecteze pe ea." , a povestit George Simion în emisiunea "Fiță cu Adiță".

Bunicii, cei mai buni "educatori" pentru George Simion

George Simion a vorbit și despre bunicii săi, pe care, din păcate, i-a pierdut în urmă cu mai mulți ani. Politicianul a dezvăluit că le datorează multe lucruri, în special atunci când vine vorba despre educația pe care i-au oferit-o:

"Adiță Voicu: Cât de mult a contat bunica pentru tine?

George Simion: Enorm de mult. Acum e la ceruri, sper să fie bine. Mamaia Maria și tataie Radu m-au crescut în primii ani de viață, am stat foarte mult la țară, cea mai frumoasă copilărie pe care poți să o ai la bunici, în mediul rural. Am crescut acolo la țară cu ei și i-am iubit enorm. Tataie s-a prăpădit în 2001, când au fost atentatele cu 11 septembrie, avea astm bronșic acut. Și mamaia în 2020, e o perioadă frumoasă copilăria și îi port în inimă și țin minte ce m-au învățat. Ei au fost pentru mine cei mai buni educatori. Chiar dacă am făcut, poate, unele dintre cele mai bune școli din România. Ce te-au învățat bunicii e inestimabil.", a dezvăluit George Simion, în emisiunea amintită.