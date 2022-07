Georgiana Lobonț a izbucnit în lacrimi! Imaginea care a răvășit-o în timpul cântării: "Vă dați seama în ce ipostază eram atunci!" | EXCLUSIV

In articol:

Artista s-a bucurat de câteva zile de relaxare la mare, dar și de un moment extrem de special ce a avut loc chiar înainte de un concert pe care l-a susținut la Constanța.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu Georgiana Lobonț și au aflat cum a fost să cânte în același loc în care mergea cu părinții la mare atunci când era doar un copil.

Cântăreața a postat câteva imagini pe contul său de Instagram, iar jurnaliștii au contactat-o pe Georgiana pentru a obține mai multe detalii cu privire la povestea emoționantă.

Georgiana Lobonț, moment extrem de emoționant la mare

Artista a cântat în weekend la malul mării, iar când a ieșit din hotel nu i-a venit să creadă unde a ajuns. Vedeta a revăzut exact locul în care stătea alături de părinți, atunci când venea la mare. Astfel, Georgiana a avut șansă revadă locurile copilăriei, din postura de femeie de carieră, în plină ascensiune.

„Am trăit niște sentimente superbe! Aveam parcă un dejavu, mă vedeam pe mine și pe cele două surori ale mele cum stăteam noi acolo și ne pozau ai mei. Aveam un aparat foto cum erau mai demult, din plastic negre. Era prima dată când am mers la mare, cred că eu aveam vreo 9 ani, sora mea mai mică vreo 3 și mijlocia vreo 6 ani.

Eram fascinate de mare și știu că erau foarte scumpe șezlongurile și nu ne permiteam să închiriem șezlonguri așa că ne-am dus cu cearșafurile de acasă și ne-am pus chiar acolo sub acei copaci la umbră și stăteam să ne bronzăm.

Acum, când am ajuns la restaurant, noi nu am știut unde o să cântăm. Când am ajuns și am ieșit afară pe terasă și am văzut locul acela efectiv mi-au dat lacrimile. M-am înmuiat!

Nu îmi venea să cred. Vă dați seama în ce ipostază eram atunci, când am venit la mare pentru prima dată și pe urmă s-a mai repetat pentru că noi, când veneam la mare, stăteam în același loc cu familia și după atâția ani m-am reîntors și am cântat la un restaurant, să am un alt statut, să fiu o femeie în adevăratul sens al cuvântului, cu familie, cu copii cu carieră de succes, în plină ascensiune și să cânt fix în Constanța, chiar a fost ceva de nedescris. Am rămas extrem de emoționată și în același timp recunoscătoare bunului Dumnezeu să am reușit să evoluez așa de frumos și să îmi aștern o viață care să îmi rezerve multe lucruri faine și de care să mă bucur”, a povestit Georgiana Lobonț, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Georgiana Lobonț, vacanță alături de copii la malul mării

Artista ne-a mărturisit că și-a luat copiii cu ea la concert, profitând astfel de cele câteva zile petrecute la mare și oferindu-le și lor o scurtă vacanță.

Georgiana Lobonț și soțul ei au un program extrem de încărcat vara aceasta, fiind ocupați cu concertele pe care le vor susține, dar și cu alte evenimente așa că aceste zile de relaxare sunt un moment de bucurie pentru toată familia.

„Mai profităm de ultima zi pe care o putem petrece la mare, am adus și copiii cu noi. Nu mă lăsa inima să îi las acasă dacă tot am venit la Constanța și să nu îi aduc măcar două zile la mare, pentru că în perioada asta suntem foarte aglomerați cu evenimentele și ei își petrec mai mult timpul la bunici și la grădiniță așa că am zis să îi răsfățăm un pic, două zile să îi luăm cu noi și se bucură pe plajă.

Fac castele de nisipi, eu mă bucur că am reușit să fac toate aceste lucruri într-un timp foarte scurt!”, a povestit Georgiana Lobonț, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

