Georgiana Lobonț, alături de Dana Roba, după ce a fost externată! Artista a postat o imagine cutremurătoare cu make-up artistul: „Să o ajutăm să își poată crește cele două fetițe”

Dana Roba a fost externată din spital, la trei săptămâni după ce a fost bătută crunt de soțul ei. Vedeta s-a întors în casa în care era pe punctul de a-și pierde viața și a postat chiar și un mesaj în mediul online, în care le cerea ajutorul fanilor ei și tuturor persoanelor care își doresc să-i fie alături în aceste momente.

Printre persoanele celebre care i-au sărit în ajutor Danei Roba s-a numărat și cântăreața Georgiana Lobonț. Cunoscuta artistă a repostat, pe pagina sa de Instagram, fotografia pe care a publicat-o Dana Roba, după ce a fost externată din spital. În acea imagine se pot observa urmările loviturilor cu ciocanul pe care vedeta le-a primit din partea propriului soț, care au lăsat pe chipul Danei răni adânci. În postarea sa, make-up artistul apela la bunăvoința oamenilor care vor să o ajute financiar pentru a putea trece prin operațiile de care are nevoie, după ce a fost lovită brutal de tatăl fetițelor ei. Georgiana Lobonț a postat imaginea cu Dana Roba pe InstaStory și a transmis un mesaj emoționant, în care își roagă urmăritorii să o ajute pe vedetă.

„Să o ajutăm pe Dana să se facă bine și să își poată crește cele două fetițe”, a scris Georgiana Lobonț pe pagina sa personală de Instagram.

Dana Roba și fetițele ei [Sursa foto: Instagram]

Ce mesaj a transmis Dana Roba după ce s-a întors acasă

După câteva săptămâni petrecute în spital, Dana Roba s-a întors acasă, acolo unde este supravegheată non-stop de o asistentă, căci nu se poate descurca singură încă.

Vedeta a revenit în mediul online și le-a transmis un mesaj urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare, care s-au rugat încontinuu pentru ea. Make-up artistul a postat o fotografie cu ea pe care o făcuse înainte cu o zi de teribilul incident și le-a mărturisit fanilor ei că nu îi vine să creadă prin ce a trecut. De asemenea, vedeta a povestit că va fi nevoită să mai treacă prin trei operații, pentru a se putea vindeca. În plus, aceasta regretă faptul că nu poate munci în această perioadă, pentru a-și îngriji fetițele.

„Ultima fotografie în care am arătat impecabil. Înainte cu o zi de măcelul pe care l-a organizat fostul soț, fără să îmi zică nimic în seara respectivă. Mereu când nu ne înțelegeam îmi spunea: mai bine te văd moartă, decât sa divorțezi de mine. Eram înainte cu 2 zile de divorțul pe cale amiabilă pe care l-am plătit eu, 800€.

Acum mă refac ușor, și mai am nevoie de încă 3 operații chirurgicale. 2 pentru reconstrucția feței și una la mâna dreaptă pentru că am toate degetele rupte și am ambele mâini în ghips. Regret amarnic și sunt foarte necăjită că nu pot lucra. Voi lupta pentru copiii mei și consider că Dumnezeu m-a lăsat o mărturie vie in viață și un exemplu pentru fetițele mele, Chantal și Celine, pe care le iubesc enorm de mult. Vă iubesc și mă gândesc la voi. Când mă fac bine voi face un live aici, pe Instagram”, a scris Dana Roba pe rețelele sale de socializare.