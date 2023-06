"Ultima în care am arătat impecabil" Imaginea care îi dă fiori Danei Roba, de câte ori se uită în telefon. Cum s-a fotografiat cu doar o zi înainte ca soțul să o bage în spital. Nici nu își închipuia că avea să treacă printr-un asemenea calvar

In articol:

Dana Roba a trecut prin cea mai grea etapă a vieții sale, asta după ce soțul său a lovit-o în cap cu un ciocan, provocându-i răni grave. A suferit mai multe operații dificile pe creier, însă după aproape o lună de spitalizare, a fost externată.

Cum arată ultima fotografie cu Dana Roba, înainte de incidentul tragic

Acum, make-up artista încearcă ușor, ușor să își revină și să se recupereze complet, pentru a-și crește cele două fiice, Chantal și Celine.

Recent, make-up artista a publicat pe contul său de Instagram ultima fotografie pe care a făcut-o, chiar înainte de bătaia cruntă pe care a suferit-o și care i-a provocat o traumă imensă. În descrierea imaginii, Dana Roba a scris și un mesaj pentru fanii săi, cu care ținea destul de des legătura înainte. În tot acest timp, comunitatea sa din mediul online s-a rugat pentru vedetă și i-a transmis multe mesaje de încurajare.

Fără doar și poate, vedetei nu îi vine să creadă prin ce a trecut și se consideră binecuvântată deoarece a reușit să supraviețuiască. Totodată, a mărturisit că va suferi alte trei operații, atât pentru reconstrucția feței, cât și pentru brațul drept.

Mai mult decât atât, regretă faptul că nu poate să muncească, însă își dorește să lupte din răsputeri pentru a-și putea crește și educa fiicele în continuare.

În finalul postării, Dana Roba și-a anunțat fanii că va organiza un live pe contul său de Instagram, atunci când starea de sănătate îi va permite.

„Ultima fotografie în care am arătat impecabil. Înainte cu o zi de măcelul pe care l-a organizat fostul soț, fără să îmi zică nimic în seara respectivă. Mereu când nu ne înțelegeam îmi spunea: mai bine te văd moartă, decât sa divorțezi de mine. Eram înainte cu 2 zile de divorțul pe cale amiabilă pe care l-am plătit eu, 800€.

Acum mă refac ușor, și mai am nevoie de încă 3 operații chirurgicale. 2 pentru reconstrucția feței și una la mâna dreaptă pentru că am toate degetele rupte și am ambele mâini în ghips. Regret amarnic și sunt foarte necăjită că nu pot lucra.

Voi lupta pentru copiii mei și consider că Dumnezeu m-a lăsat o mărturie vie in viață și un exemplu pentru fetițele mele, Chantal și Celine, pe care le iubesc enorm de mult. Vă iubesc și mă gândesc la voi. Când mă fac bine voi face un live aici, pe Instagram.”, a scris Dana Roba pe rețelele sale de socializare.

