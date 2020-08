In articol:

Georgiana Lobonț, în doliu! A MURIT după ce se vindecase de Covid. Una dintre cele mai iubite și apreciate cântărețe de la noi trece prin momente extrem de dificile după ce, aseară, a primit o veste care a dat-o peste cap. Mai exact, ea a aflat, cu durere în suflet și stupoare, că bunicul ei a decedat în urma unui accident vascular, după ce în urmă cu câteva săptămâni se vindecase de coronavirus! Anunțul trist a fost făcut de îndrăgita artistă pe rețelele de socializare!

Bunicul ei din partea soțului, în vârstă de 82 de ani, a murit sâmbătă seara (8 august), în jurul orelor 22, la spitalul din Bistrița Năsăud. Acum artista și întreaga familie se pregătesc de înmormântare bărbatului.

În luna aprilie, bunicii cântăreței de muzică populară au fost diagnosticați pozitiv cu testul cu noul tip de coronavirus. Artista a declarat atunci că bunica sa a fost externată după 2 săptămâni de spitalizare, dar nu același lucru s-a întâmplat cu bunicul ei, care a stat internat mai bine de 6 săptămâni. A reușit să învingă virusul ucigaș, însă din păcate, un accident vascular i-a fost fatal.

Citeste si: Premieră în lumea muzicii! Ce au făcut Armin Nicoară, Georgiana Lobonț și Karym și cum au înregistrat o piesă fără să știe ce cântă

Citeste si: VIDEO! Armin Nicoară și Georgiana Lobonț sunt suspect de apropiați! Propuneri ”fără perdea” pentru artista măritată! ”Ne potrivim”

Citeste si: Cântăreața Georgiana Lobonț, invidiată de ceilalți artiști de muzică populară! Şi-a făcut formație nouă

"Prințesa muzicii populare din Ardeal" a postat un mesaj trist pe contul de socializare, unde le-a mărturisit fanilor, clipele grele prin care trece zilele acestea. Georgiana Lobonț avea o relație specială cu bunicul ei. În 2016, "Prințesa muzicii populare din Ardeal" a lansat videoclipul "Să fii tată-i lucru mare", în care apare și bunicul artistei, imagini pe care siguranță artista le va prețui și nu le va uita niciodată.



"În amintirea bunicului nostru... Mizgan Macidon... Dumnezeu să te odihnească-n pace, bunule! Ați fost un om bun și am avut multe de învățat de la dumneavoastră. Ați fost alături de noi în toate momentele vieții noastre, mai ales ale singurului dvs. nepot, Rareș pe care l-ați crescut și l-ați educat din primele lui zile de viață, cum ați știut mai bine. Îmi pare rău că de azi o să ne vegheați din ceruri... dar mă bucur că am reușit prin acest videoclip să vă păstrăm viu în amintirea noastră pentru totdeauna. Erați mândru de noi, de tot ce am realizat și mai ales de strănepoții, Irina și Edy. Suntem triști....Drum lin spre cer, domnule învățător!", a scris artista pe rețelele de socializare.

Video! Georgiana Lobonț a făcut primele declarații despre operația care a salvat-o: ”Am fost distrusă”

Georgiana Lobonț, una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară și de petrecere din zona Ardealului, a trecut la începutul acestui an printr-o cumpănă cât se poate de serioasă: o operație la gât fără de care cariera ei, atât de greu clădită, ar fi fost în pericol. (Citeste si: O cântăreață celebră de muzică populară, operată de urgență, în Franța! Cum se simte acum Georgiana Lobonț? Detalii exclusive)

”Nu mă feresc de nimic, dar nici nu am vrut să vorbesc despre un subiect sensibil. Din noiembrie am început să merg în Franța, am fost la niște consultații medicale pentru voce pentru că, la un moment dat, am început să răgușesc. Aveam foarte multe evenimente, cu siguranță, totul s-a întâmplat de la suprasolicitarea corzilor vocale. Așa că, odată ce am intrat în postul Crăciunului am vrut să merg la un control medical mai amănunțit, auzisem de un doctor foarte bun, care a lucrat cu Michael Jackson și Celine Dion... M-am dus la sigur”, a povestit în exclusivitate Georgiana Lobonț în studioul WOWbiz.ro.

Citește continuarea AICI.