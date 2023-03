Georgiana Lobonț, mesaj emoționant în ziua în care a împlinit 7 ani de căsătorie: „Am trecut prin toate împreună”. Cum a sărbătorit artista această zi specială

In articol:

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan împlinesc astăzi 7 ani de când au devenit soț și soție cu acte în regulă. Chiar dacă acum sunt peste hotare, pentru a onora mai multe evenimente, cei doi retrăiesc această zi minunată din viața lor, care i-a unit pentru totdeauna.

Cu această ocazie specială, artista a scris în mediul online un mesaj emoționant despre cât de recunoscătoare este pentru viața pe care o are în prezent, dar mai ales pentru faptul că este mama a doi copii minunați.

Georgiana Lobonț și soțul ei și-au făcut un cadou special cu ocazia împlinirii a 7 ani de căsătorie. Ce doi și-au cumpărat o nouă mașină, mult mai confortabilă și mai elegantă decât precedenta. Artista a dat vestea fanilor ei chiar de 1 Martie, declarându-se foarte fericită că au făcut un pas în plus pentru bunăstarea sa sufletească.

Georgiana Lobonț, mesaj special în ziua în care au împlinit 7 ani de căsătorie

Încă de azi-noapte, după terminarea programului artistic, Georgiana Lobonț a scris în mediul online un mesaj prin care a împărtășit fanilor ei cât de fericită este pentru că, alături de soțul ei, au reușit să evolueze armonios din toate punctele de vedere, cu bune și cu rele. Artista a primit în dar și un tort frumos decorat din partea unei admiratoare din Zaragoza, de care s-a bucurat alături de întreaga sa echipă.

„Azi, 4 martie, împlinim 7 ani de căsătorie.💞

Am trecut prin toate cu bune și rele mereu împreună, ne-am susținut unul pe celălalt și ne-am ascultat mereu inima, am mers pe drumul nostru chiar dacă de cele mai multe ori am riscat. Totul a fost palpitant și chiar am trăit multe experiențe în acești 7 ani. Am evoluat enorm împreună și cel mai frumos este faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii superbi, adevărata noastră bogăție.

Suntem recunoscători Lui și vouă tuturor celor care ne-ați fost alături în toți acești ani.

Am cântat la Zaragoza în noaptea asta și ne-a făcut o surpriză cu acest tort! Îi mulțumim!💞💞💞💞💞💞💞”, a scris Georgiana Lobonț în mediul online.