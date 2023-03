Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan împlinesc 7 ani de căsătorie! Artista a primit o veste cruntă, la scurtă vreme după ce a îmbrăcat rochia de mireasă: „Picasem într-o depresie”

In articol:

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan vor împlini 7 ani de la căsătorie peste numai o zi, pe data de 4 martie! Marele eveniment a avut loc în anul 2016, iar la doar un an distanță a venit pe lume primul lor copil, urmând ca la doar câteva luni de la nașterea primului copil să afle că este din nou însărcinată, de această dată cu o fetiță. Tânăra mămică a avut parte de o nuntă cu sute de invitați și și-a dorit ca toate tradițiile să fie respectate în tocmai. Cei doi au ales să își unească destinele în ciuda refuzului părinților ei de a se mărita, din cauza faptului că se temeau că activitatea școlară a fiicei lor va fi afectată.

Acum, uitându-se în urmă, Georgiana Lobonț ar face aceleași lucru fără să stea nici măcar o clipă pe gânduri. Împreună formează o familie unită și echilibrată, care se bucură zi de zi de darul pe care viața i l-au dăruit, acela de a deveni părinții a doi copii, băiat și fetiță.

Pentru a marca acest eveniment important în viața lor, împlinirea a 7 ani de la căsătorie, cei doi au decis să-și facă un cadou pe măsură, de care să se bucure de acum înainte.

Georgiana Lobonț și Radu Ciciovan și-au făcut un cadou special cu ocazia împlinirii a 7 ani de căsătorie

Mai exact, Georgiana Lobonț și Radu Ciciovan și-au cumpărat o nouă mașină, un bolid de lux mult mai confortabil decât ceea ce aveau înainte. În urmă cu două zile, artista a împărtășit cu admiratorii săi din mediul online faptul că meritau din plin să-și facă un astfel de cadou de 1 Martie, la inițiativa lui Rareș Ciciovan. Având în vedere că fac atâtea sacrificii pentru bunăstarea materială a familiei, un astfel de răsfăț este mai mult decât binevenit.

„Noua membră a familiei ne-a ajuns. E frumoasă tare și, de-acum, când merg la evenimente, o să stau foarte relaxată. De asta aveam nevoie. Contează foarte mult atunci când muncești mult să îți creezi confort și să pui preț pe tine ca om și pe starea ta mentală și fizică. Sunt bucuroasă, de asta fac atâtea story-uri”, a spus Georgiana Lobonț.

Drama prin care a trăit Georgiana Lobonț, la scurt timp de la căsătorie

Georgiana Lobonț a visat dintotdeauna să aibă o familie frumoasă, cu un soț iubitor și copii sănătoși. Viața i-a fost dată peste cap total în momentul în care, în urma unei vizite la medic, i s-a spus că nu poate aduce pe lume copii. În ciuda greutăților și a obstacolelor care au apărut în drumul spre a deveni mamă, artista a făcut față cu brio tuturor tensiunilor, iar soțul său i-a fost aproape în cele mai grele momente.

„De mică am avut un vis… când voi fi mare să am o familie frumoasă, un soț iubitor și copii drăgălași. Acest vis a început să devină realitate în momentul în care l-am cunoscut pe Rareș și am devenit soț și soție. Ne doream foarte mult sa avem un copil împreună, încă de când ne-am cunoscut. După căsătorie am început să facem mai mult în privința asta pentru a deveni părinti. După mai multe încercări, într-o zi am vizitat un medic specialist care mi-a dat o veste foarte dureroasă. Nu puteam să devin mamă… mi-a zis că trebuie să urmez un tratament care să mă ajute în această privință. Au urmat câteva zile extrem de grele și de triste pentru mine, dar și pentru Rareș. Eram dezamăgită și nu puteam să concep că o fată așa tânără ca mine nu poate face copii. Picasem într-o depresie.”, a povestit Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au luat în calcul adoptarea unui copil

La vremea aceea, cei doi tineri proaspăt căsătoriți au luat în calcul chiar opțiunea de a deveni părinți adoptivi, în cazul în care cântăreața nu ar fi putut da naștere unui copil.

„Rareș, ca să mă consoleze îmi zicea că dacă chiar nu vom putea deveni părinti, vom adopta un copilaș. A fost o perioadă tristă pentru mine ți nu am putut să vorbesc aceste lucruri cu nimeni decât cu câțiva prieteni foarte apropiați. Nici părinții noștri nu au știut prin ce trecem. Am început să urmez tratamentul, dar, în același timp, mă rugam continuu. Mă rugam în gând, prin casă, mereu mă gândeam cu teamă la acest lucru, dar, în același timp, nu mi-am pierdut speranța. Am fost să mă rog și la Mânăstiri. Icoana Făcătoare de Minuni de la Nicula cred că m-a ajuta, mereu când am avut obstacole în viață sau când treceam prin unele încercări mergeam la ea și mă rugam.”, a povestit artista.

Georgiana Lobonț a rămas însărcinată la scurtă vreme de la nuntă

În ciuda veștii primite din partea medicului, Georgiana Lobonț și-a văzut visul îndeplinit la circa un an de la căsătorie, după ce o perioadă a urmat un tratament.

„Nu a durat mult și chiar înainte cu 3 zile de ziua mea, pe 6 aprilie 2017, am aflat vestea ce avea să ne bucure cel mai mult și să ne împlinească ca familie… am aflat că sunt însărcinată. A fost un moment extraordinar de emoționant… am fost atât de fericiți încât ne-am sunat toate cunoștințele să le dăm vestea cea mare. Țin minte că exact în acea zi am avut un regal de pricesne la Cluj, organizat de un preot drag nouă și am simțit că am primit vestea ca pe o binecuvântare. Sufletul meu simțea că trebuie să îi mulțumească cumva Lui Dumnezeu pentru acest dar și, astfel, am început să lucrez la un album de Pricesne (cântece religioase) care s-a și finalizat anul acesta și a fost lansat exact în Postul Paștelui.”, a declarat Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț, noi obstacole în încercarea de a deveni mamă: „Nu a citit corect analizele”

Veștile proaste nu s-au terminat, însă, pentru Georgiana Lobonț. La scurt timp după ce a rămas însărcinată cu primul copil, tânăra mămică a aflat de la un medic care, de fapt, citise analizeze greșit, că suferă de hepatită, boală care se va transmite inclusiv la bebeluș. Din fericire, aceste ipoteze nu au fost adevărate, artista având o sănătate de fier.

„Până să îl nasc pe Eduard Nicolas, fiul nostru, am mai trecut printr-o încercare care ne-a speriat din nou… am făcut niște analize, iar un medic nu a citit corect rezultatele, astfel spunându-mi că sufăr de hepatită. Îmi zicea că aceasta formă se transmite și copilului, iar la naștere va trebui să îi schimbe sângele… am fost foarte stresată, dar nu m-am lăsat si am întrebat și alți doctori… Din fericire eu aveam o imunitate foarte mare și nu puteam să intru în contact cu această formă de boală. Am trecut prin câteva stări urate înainte să aduc pe lume minunea noastră, dar pe 10 decembrie 2017, când mi-am ținut băiețelul perfect sănătos în brațe, am fost cea mai fericită mamă de pe pământ.”, a dezvăluit îndrăgita cântăreață de muzică populară.