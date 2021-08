Georgiana Lupu de la Survivor România îl face praf pe Zanni: ”Îi înțeleg caracterul că am mai stat cu d-ăștia care au crescut ca el”

Georgiana Lupu și Zanni de la Survivor România [Sursa foto: Instagram] 14:11, aug 5, 2021 Autor: Cristina Ionela

Georgiana Lupu a fost foc și pară pe Zannidache, după finalul competiției. Fosta faimoasă de la Survivor România 2021, Andrei, Zanni și Cosmin au fost live pe Instagram, acum ceva timp, iar de atunci ar fi pornit o întreagă ceartă. Georgiana a avut câteva ceva de spus la adresa câștigătorului Survivor România 2021 și atunci, dar și astăzi, când a ținut să clarifice lucrurile.

”Tremur, ești nebun?! Ferească Dumnezeu! Încerc să mă calmez, n-are rost să mă enervez. N-ai văzut cum a vorbit ăla cu mine? Vă faceți că nu ați auzit? Nu e problemă. Lasă, așa vede lumea pe cine au votat, pe cine au susținut. Ăsta e adevăratul Zanni, nu cel pe care l-au văzut la televizor”, spunea Georgiana, acum ceva timp.

Între timp, lucrurile s-au mai calmat, iar Georgiana Lupu a ținut să spună cu subiect și predicat ce s-a întâmplat între ea și Zanni. Fosta concurentă a cleui mai iubit show din România a ținut să precizeze că Zannidache a vorbit prost despre ea, fapt care a enervat-o la culme și a răbufnit la dresa lui.

Georgiana Lupu, noi dezvăluiri despre scandalul cu Zanni

Georgiana a dezvăluit, într-un live făcut astăzi, că după ce Zanni a blocat-o pe Instagram, fanii lui au început să-i adreseze cuvinte urâte. Mai mult, tânăra spune că îi înțelege atitudinea câștigătorului Survivor România 2021, căci ”a mai stat cu d-ăștia care au crescut ca el”.

Georgiana despre Zanni: Eu nu am nimic cu el, m-a enervat pe mine, ca n-a putut sa vorbeasca in privat cu mine. I-am dat si eu masca jos. Si el a mancat c***t de mine, pe la spate, nu m-am impacat cu el, el m-a blocat pe instagram si toti fanii lui mi-au sarit mie in cap, au inceput cu hate. Am incercat sa le explica ca sunt niste fake-uri, n-am treaba cu el, noi nu suntem certati. Eu il inteleg pe el, el pe mine nu. Sau pe altii de care s-a luat, ca nu s-a luat numai pe mine. Ii inteleg caracterul ca am mai stat cu d-astia care au crescut ca el. Ii inteleg atitudinea. Aici a fost si o neîntelegere, a pornit de la niste vocale.

Georgiana si Andrei în live[Sursa foto: Instagram]