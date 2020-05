In articol:

Alex Velea si Jador au lansat impreuna o piesa si un videoclip. Este vorba despre "Arde-ma, baby", o melodie in care cei doi cantareti isi pun mari sperante ca va ajunge cel putin la fel de populara precum "Dau moda". La filmarile videoclipului, Jador a filmat un vlog. Fostul concurent de la Puterea dragostei a aratat cum a fost in culise si pe platou. Jador a mers intai sa se intalneasca cu Lino Golden pentru a imprumuta un lant, apoi s-a indreptat spre platourile de filmare. Ce s-a intamplat acolo vedeti in clipul postat de el pe contul oficial de Youtube.

Jador, gest deplasat de fata cu Alex! I-a facut propuneri indecente sotiei unui prieten al lui Velea: "Bruneto, te pup cu limba! Stiu ca si tu ma vrei!"

Jador si Alex Velea nu au filmat singuri, alaturi de ei au fost si cateva dansatoare focoase. Pentru ca are o slabiciune aparte pentru brunete, prietenul lui Bogdan Mocanu a pus ochii si de data aceasta pe o domnisoara cu parul ca abanosul.

"Buna, fetele! Pup cu limba! Pa, bruneto, te pup cu limba! Bruneto, te pup cu limba, stiu ca si tu ma vrei!", incepuse sa spuna Jador, incingandu-se vizibil si dorind sa atraga atentia domnisoarei pe care voia sa o duca in dormitor.

Alex Velea a intervenit imediat si i-a atras atentia: bruneta nu doar ca nu e singura, e cuplata cu un bun prieten de-ai lui. "E nevasta unui tovaras de-al meu! Nu mai filma asta!", a fost reactia lui Velea, care i-a cerut baiatului cu camera sa inchida inregistrarea. Rusinat, Jador si-a acoperit fata cu mainile si si-a cerut scuze pentru gestul deplasat.