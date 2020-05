In articol:

Ce se intampla acum intre Bianca si Livian? Cei doi concurenti de la Puterea dragostei nu mai formeaza un cuplu, se cearta tot timpul si si-au dat block pe site-urile de socializare pe care amandoi au mare succes.

Bianca Comanici si Livian, fiul lui Nelson Mondialu, si-au spus adio. Mai mult, recent, dupa o cearta in emisiune, el a parasit platourile de filmare si s-a retras la hotel. S-a spus ca ar fi plecat cu Ligi, dar tanarul concurent de la Puterea dragostei a facut lumina. "Am plecat din emisiune, am fost foarte supărat. Nu am mai postat nimic de 2 zile, am fost supărat. S-a spus că am plecat cu o altă fată la hotel, cu Ligi. Nu pot să cred că vă luați după toate zvonurile. Nu se pune problema de o relație între mine și Ligi. Suntem doar prieteni. Da, eu și Bianca ne-am blocat, am șters poze. Nu pot să vă zic motivul, o să vedeți în emisiune. Comportamentul meu în emisiune este unul normal. N-am procedat urât, nu pot să mai stau sa sufăr, nici ea nu mai poate. Nu ajungem nicăieri. Nu mai e cale de împăcare.

Eu nu sunt ce caută ea, ea nu este ce caut eu. Eu n-am avut relații intime cu Ligi. Cu ea e simplă prietenie. Eu și Bianca am avut o discuție. În urma ei ea a decis să șteargă pozele și eu i-am dat blocaj. Pozele nu le șterg pentru că sunt amintiri frumoase. O să-mi pară rău apoi", a spus Livian intr-un vlog.

Bianca si Livian se cearta mereu, dar vorbesc la telefon nonstop

Ce se intampla, de fapt, intre Bianca si Livian? Oficial, s-au despartit si nu mai e cale de impacare! Insa surse apropiate celor doi tineri care au format un cuplu atat de frumos sustin ca vorbesc nonstop la telefon. Potrivit unor informatii de la apropiati, Bianca si Livian discuta la telefon tot timpul. Ea nu ar fi sters pozele cu fostul ei iubit de pe Instagram, ci doar le-a arhivat, pentru ca fotografiile sa nu mai poata fi vazute de toata lumea pe contul ei oficial, dar sa le poata face vizibile ulterior, in eventualitatea unei impacari. Bianca si Livian si-au dat block pe site-urile de socializare, dar nu au rupt legatura, vorbind la telefon tot timpul, spun persoane din anturajul lor.

Bianca si Livian, despartiti de Tata Nelson?

Thalida, fosta concurenta de la Puterea dragostei, sustine ca despartirea lor ar fi fost "orchestrata" de Nelson Mondialu. Pentru ca nu era de acord cu relatia fiului sau cu castigatoarea primului sezon al emisiunii, Tata Nelson ar fi facut tot ce i-a stat in putinta pentru ca ei doi sa isi spuna adio.

”Nelson Mondialu i-a despărțit pe Livian de Bianca. Eu cred că povestea lor este un fel de Romeo și Julieta în varianta modernă, mai ales cu Nelson în peisaj. Am văzut toate intervențiile tatălui și mi se pare că se implică foarte mult în viața lui Livian în opinia mea, cred că și el a jucat un rol foarte important în decizia lui Livian de a nu mai fi cu Bianca, poate cel mai important”, a declarat Thalida, in exclusivitate pentru WOWbiz.ro.