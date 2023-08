Gestul nemaipomenit pe care Cristina Bălan și soțul ei l-au făcut pentru cei 3 copii ai lor! Artista a împărtășit totul cu fanii de pe internet: „Neavând posibilitate de vacanță în vreo stațiune sau vreun loc de vis”

In articol:

Cristina Bălan este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, indiferent de situație.

De asemenea, cântăreața este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu internauții aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa și a familiei sale, povestindu-le fanilor despre momentele bune, cât și despre cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și de curând, asta pentru că tânăra le-a dezvăluit fanilor că ea și soțul ei doresc să le ofere tot ce este mai bun celor 3 copii ai lor și să creeze condiții bune pentru cei 2 băieți care se confruntă cu probleme de sănătate, afecțiuni care îi privează pe micuți de o copilărie normală. Așadar, vedeta și partenerul de viață au achiziționat o căsuță de lemn, acolo unde copiii se vor juca și întreaga familie se va bucura de timp petrecut împreună.

„De când avem gemenii, cu situația aparte pe care o știți, am căutat mereu să le cream condițiile cele mai bune pentru progres, dezvoltare și echilibru. Neavând prea multe alternative de joacă cu alti copii, neavând posibilitate de vacanță în vreo stațiune sau vreun loc de vis, ne străduim să le facem în apropierea casei sau chiar în casă. După foarte multe prospectări, timp de câteva săptămâni, a ofertelor pentru locuri de joacă, am ajuns pe un site cu căsuțe din lemn și am decis că este, din punct de vedere al raportului calitate/preț, cea mai bună variantă pentru noi. Avea și tobogan inclus, așa că nu am ezitat. Copiilor le-a plăcut enorm, n-are rost să explic cât de mult, cred că e ușor de înțeles. (...) Mai avem de vopsit la ea pentru că e livrată natural și după ce protejăm lemnul cu grund, ne putem lasă imaginația să zburde printre culori. Deocamdată atât am putut, dar o s-o vopsim peste tot, să fie de poveste. Aaa, mai trebuie s-o și mobilam, încă nu e finisată treaba. Așa e la casă, mereu ai câte ceva de făcut dar ce bine e așa!”, a spus Cristina Bălan.

Cristina Bălan, despre noua achiziție pe care a făcut-o pentru copiii ei

De asemenea, despre această nouă achiziție pe care Cristina Bălan și soțul ei au făcut-o pentru copiii lor, vedeta spune că a fost o necesitate, explicând concret și motivul pentru care au ajuns la o astfel de decizie, aceea de a lua o casă de lemn pentru micuți.

„În cazul nostru, a fost o necesitate acest lucru, pentru că băieții au nevoie să-și consume energia în mod benefic. Dintotdeauna au fost fascinați de tobogane și piscine, așa că ne-am străduit să le oferim aceste lucruri. Când e cald afară le punem piscina, ei se bălăcesc până se încrețesc la piele și apoi merg în părculeț să se joace în căsuță și pe tobogan. Nu au fost certuri pe tobogan între ei, chiar se înțeleg!”, a declarat Cristina Bălan pentru Click!