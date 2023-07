„Am dorit să dețin eu controlul” Cristina Bălan și-a deschis sufletul și a vorbit despre decizia de a-și aduce copilul pe lume acasă. Artista a avut parte de o experiență traumatizantă la prima naștere

In articol:

Cristina Bălan emană fericire de când și-a mărit familia. Artista a devenit mamă pentru a treia oară la finalul anului trecut, iar acela a fost și momentul când și-a îndeplinit un vis. Recent, vedeta a ales să vorbească despre cum a fost experiența celei de a treia sarcini, dar și cât de traumatizantă a fost prima naștere și prin ce chin a trecut atunci.

Cum a fost experiența nașterii acasă pentru Cristina Bălan?

Cristina Bălan și-a îndeplinit un vis la finalul anului trecut. A devenit mamă de fată și a născut chiar acasă, alături de soțul său. De asemenea, a fost ajutată de o „doula” și a deținut controlul în tot acest timp pentru ca nimic rău să nu se întâmple. Deși inițial și-ar fi dorit să nască într-o clinică privată, artista a mărturisit că prețul era prea mare, mai ales că mai are doi băieți diagnosticați cu sindromul Down, iar tratamentele lor sunt costisitoare.

„De data aceasta, la a doua sarcină, m-am informat și am colaborat cu o doula foarte experimentată. Am dorit să dețin eu controlul și să mă simt împuternicită. Stiu că unii oameni nu vor înțelege acest lucru și vor spune că am fost inconștientă.(...)

Inițial, mă gândisem să nasc în clinică privată, în bazin. Și doream să am soțul, tatăl copilului, lângă mine. Și doream să nu fie tăiat cordonul ombilical imediat după naștere. Și doream ora magică, cu bebe la piept și nimeni să nu ne deranjeze. Și am dorit atât de multe, dar nicăieri nu am găsit toate doleanțele mele îndeplinite. ”, a mărturisit Cristina Bălan pentru viva.ro.

Cristina Bălan, experiență traumatizantă la prima naștere

Dacă nașterea acasă i-a adus numai bucurie artistei, se pare că lucrurile nu au stat la fel și atunci când a decis să nască la un spital. Mai mult decât atât, Cristina Bălan a mărturisit că a fost tratată foarte urât de medicul de gardă, iar întreaga experiență a fost una traumatizantă.

Această întâmplare și-a pus amprenta în mod negativ asupra sa, motiv pentru care încă mai are traume adânci peste care nu a putut să treacă.

„Pe scurt, medicul de gardă cu care am avut ghinionul să nasc m-a înjurat și a avut un comportament total neadecvat situației. Am rămas cu traume adânci, pe care am muncit să le integrez și să le vindec cât mai mult. Nu este deloc de neglijat acest aspect: merităm demnitate și blândețe atunci când naștem. Nu să fim ironizate și tratate ca niște animale care vin să deranjeze niște somități.”, a mai spus cântăreața pentru sursa menționată anterior.