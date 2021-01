Gheorghe Turda și-a pus avocații pe fosta iubită! ”Sunt la a treia notificare, sper să se potolească”! Și Nicoleta Voicu amenință cu tribunalul

In articol:

E război total între Gheorghe Turda și fosta lui iubită, Nicoleta Voicu. Cântărețul a povestit că fosta lui parteneră de viață îi provoacă ”o adevărată teroare psihică” și că i-a trimis trei notificări de viață privată acesteia prin care îi interzice să-i mai folosească numele în spațiul public.

Gheorghe Turda: ”E suferindă, săraca...”

Și Voicu l-ar fi amenințat pe artist cu avocații, susține acesta.

”Eu m-am retras defitiv în găoacea mea, nu mai vreau comentarii pe tema asta cu dânsa. Mă amenință cu avocații, care avocați, nu știu. Sunt la a treia notificare, sper să se potoloească. Dar n-ai cu cine să vorbești, săraca, e suferindă.... Și nu doar eu spun treaba asta, o spun și oamenii apropiați din mediile în care am fost cu ea”,a declarat Gheorghe Turda pentru publicația Star Popular.

Citeste si:Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda, într-un nou război al declarațiilor! „Am știut că a stat cu mine din interes, pentru faimă”

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 - bzi.ro

Scandalul dintre cei doi a reizbucnit în momentul

în care Gheorghe Turda a fost invitat într-un studio de televiziune și a spus câteva lucruri care au deranjat-o pe Nicoleta Voicu.

Nicoleta Voicu, fosta iubită a lui Gheorghe Turda

”Nu am atacat-o, atât am spus, că s-a lamentat peste tot că n-are din ce trăi, sunt condițiile neprielnice în care suntem toți artiștii și am spus că familia ei o susține. Părinții ei au susținut-o și o susțin, nicidecum n-am criticat-o. (...) Eu vreau să scap de aceast teroare psihică! Eu am apărut în emisiunea Mirelei Vaida în care am vorbit despre viața mea, familia mea, regretata mea soție. Și, printre altele, m-au întrebat și despre fosta iubită”,a mai spus Gheorghe Turda pentru sursa citată.

Citeste si:Gheorghe Turda s-a vindecat de noul coronavirus, dar nu crede că a fost infectat cu virusul SARS-COV-2: ”Ei, normal că am ieșit pozitiv. Cine vrea și cine nu vrea iese pozitiv”

A încercat să-i găsească un loc de muncă

Gheorghe Turda susține că este pregătit să încheie definitiv acest capitol din viață care i-a adus atâtea bătăi de cap în ultima vreme. El spune că e gata să-și retragă notificarea și chiar a încercat să-i găsească un loc de muncă în învățământ , Nicoleta Voicu fiind de meserie educatoare. Totuși, el spune că a fost sfătuit chiar de prietenele fostei iubite să nu încerce să-i facă această ofertă Nicoletei pentru că, cel mai probabil, ea nu va fi interesată.