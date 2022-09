Giani Kiriță biografie: Unde s-a născut, carieră, soție, copii

In articol:

Giani Kiriță BIOGRAFIE: Unde s-a născut, carieră, vârstă, copii. Află totul despre unul din cele mai talentați fotbaliști din România.

Biografie Giani Kiriță

Giani Kiriță are 45 de ani și este un fost jucător de fotbal din România.

Sportivul este cunoscut pentru activitatea sa de la Dinamo București, echipă pentru care a jucat între 1997 și 2003, fiind și căpitanul acesteia.

Concurentul de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022 a debutat în Divizia A pe 19 aprilie 1997, într-un meci Dinamo București- Universitatea Cluj 3-0. A jucat patru meciuri pentru echipa națională, primul fiind cel cu Polonia din 16 august 2000

După ce a plecat de la Dinamo, Giani Kiriță a performat la Samsunspor, Gaziantep, Ankaragücü și Bursaspor. De asemenea, Giani Kiriță a antrenat -o pe CS Buftea în anul 2012.

Giani Kiriță a fost căsătorit în perioada 2000-2007 și are doi copii cu care se mândrește: Roxana Kiriţă, Marco Kiriţă.

Giani Kiriță, despre absența tatălui în viața lui

Giani Kiriță pare un om dur, însă, în spatele puterii, stă un om sensibil, cu o poveste de viață cu adevărat specială.

Invitat în cadrul unui podcast, moderat de Nasrin Ameri, fotbalistul a dat frâu liber sentimentelor și a discutat și lucruri emoționante, mai puțin știute despre viața sa.

Un lucru cu adevărat dureros pentru fotbalist a fost lipsa tatălui, care îl macină și în ziua de astăzi.

Acesta și-a găsit modelul patern într-o altă direcție, reușind să devină un bărbat adevărat

"Este o traumă pe care o am și acum. E din copilărie. Fă-ți un exercițiu de imaginație și uită-te la un meci de fotbal în care tații își așteaptă copiii, iar pe mine nu mă aștepta nimeni. Pentru mine a rămas imaginea aia și bineînțeles că eu rămâneam singur. A rămas acolo, în schimb, partea asta paternă mi-am luat-o din echipă și din unchii mei. Am avut foarte mulți unchi, care mă luau cu ei peste tot, m-au adoptat. Am 45 de ani și nu am zis cuvântul tată niciodată în viața mea. Pentru mine nu există și mi-aș fi dorit, ca orice copil", a mărturisit Giani Kiriță, în podcastul respectiv.