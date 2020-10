Gică Popescu, invitatul emisiunii ”40 de intrebari cu Denise Rifai” [Sursa foto: kanal d]

La începutul lunii septembrie, vestea infectării cu noul coronavirus a lui Gică Popescu era dată chiar de reprezentanții clubului de fotbal al cărui președinte este. ”FC Viitorul Constanţa anunţă că, în urma unei testări Covid-19 efectuate individual de preşedintele clubului nostru, Gheorghe Popescu, rezultatul a fost unul pozitiv. Acest test a fost efectuat separat de restul echipei noastre, astfel că ne continuăm pregătirea meciului cu Universitatea Craiova în condiţii normale”, se arată într-un anunț al clubului Viitorul.

In articol:

Gica Popescu a vorbit despre perioada in care a fost infectat cu noul coronavirus[Sursa foto: Captură KANAL D]

Invitat în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Gică Popescu a povestit că nu știe de unde s-a infectat și că a fost un singur moment în care ”a lăsat garda jos”.

Citeste si: Ce va zice Andreea Esca acum? Au apărut nişte poze cu Alexia Eram... De la 20 de ani? Foto - evz.ro

Citeste si: Ce făcea Liviu Dragnea când Viorica Dăncilă era premier? Răspunsul pe care l-a dat aceasta în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

Citeste si: Denise Rifai, despre legătura comună cu Elena Udrea: ”Mi-a plăcut foarte mult la ea că...”

Gică Popescu, despre cele 10 zile petrecute în spital după ce s-a infectat cu noul coronavirus

”Tare mult aș vrea să știu și eu acest lucru (n.red de unde s-a infectat). La un moment dat am plecat cu câțiva prieteni în Deltă, era luni. Am lăsat și eu garda jos. Eu în toată această perioadă, dădeam sfaturi la toată lumea să se protejeze, să se dezinfecteze, să poarte mască. Eu am purtat tot timpul mască, avem dezinfectant la mine. Deci, am plecat luni dimineață în Deltă, cu prietenii, joi au început simptomele. Am avut o durere de cap foarte puternică, după care seara și în timpul nopții am avut frisoane. A doua zi am zis să merg acasă, eu credeam că sunt răcit pentru că mă prinsese o ploaie mergând cu barca. Am venit acasă, am stat sâmbătă, duminică și luni dimineața crezând că sunt răcit și luând pastille de răceală. Luni, am făcut testul de COVID pe care în mod normal îl făceam în fiecare săptămână pentru echipa de fotbal, că știți că fiecare echipă are obligativitatea ca o dată la două săptămâni să se testeze. Am primit rezultatul pozitiv seara, după care au urmat cele 10 zile de spitalizare. Imediat ce am ajuns în spital, mi s-au făcut analizele și au ieșit toate foarte bine. Cei de la ”Matei Balș” mi-au zis să fac și un CT la plămâni. Mi-a ieșit o pneumonie interstițială, care trebuia ținută sub control. Am stat cele 5 zile pe tratament, dar această pneumonie era în progres, apăruseră și alte focare, așa că am mai stat 5 zile tot pe tratament. După care am plecat acasă, 4 zile de izolare și asta a fost tot”, a povestit Gică Popescu la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, despre experiența prin care a trecut luna trecută.

”V-a fost frică?”, l-a întrebat Denise Rifai. ”De așa ceva? Am trecut prin atâtea de-a lungul timpului încât coronavirusul nu mă poate speria”, a spus zâmbind Gică Popescu.