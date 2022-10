Gigi Becali a construit a doua biserică ortodoxă în Africa. Latifundiarul nu va fi prezent la sfințirea lăcașului sfânt

In articol:

Gigi Becali pune mare preț pe credință și pe cele sfinte. Latifundiarul din Pipera a investit o sumă importantă în prima biserică ortodoxă dintr-un stat african, iar sfințirea lăcașului de cult va avea loc duminică, moment în care Gigi Becali nu va putea fi prezent.

Biserica ridicată de Gigi Becali va poziționată în Rwanda, o regiune în care au avut loc conflicte sângeroase în anul 1994 care au ținut mai bine de 3 luni. Latifundiarul a investit nici mai mult nici mai puțin decât 800 000 de euro pentru ridicarea lăcașului, pentru a servi tuturor celor aflați la nevoie, bolnavilor și oamenilor în suferință.

Citeste si: Gigi Becali l-a desființat pe Florin Coman după meciul cu Anderlecht! Ce reacție a avut însă soția fotbalistului! ”Nu era cel mai bun moment! Apele erau cam tulburi”

Gigi Becali a construit a doua biserică ortodoxă de pe continentul african

La îndemnul unui preot în vârstă de 30 de ani, Gigi Becali a luat decizia importantă de a construi o biserică ortodoxă în Rwanda, pentru a ajuta pe toți cei care își doresc să meargă pe calea credinței. Tot acest preot a fost învestit de latifundiar să supravegheze biserica.

Citeste si: Gabriela Cristea, imagini cutremurătoare de pe patul de spital! Ce s-a întâmplat- kfetele.ro

Citeste si: Poliţiştii vor ieşi la pensie la 65 de ani. Val de demisii şi dosare de pensionare la IPJ- bzi.ro

Nu este prima biserică ortodoxă construită de Gigi Becali pe continentul african, prima ridicată de latifundiar fiind cea din Rwamagana.

„ Am venit aici în Rwanda şi am văzut suferinţa şi nevoile oamenilor. În mai 2021 am fost în audienţă la domnul Gigi Becali la palat şi i-am povestit că vreau să ridic o mare biserică şi să construim case pentru ajutorarea săracilor, să plătim operații pentru bolnavi. Mi-a promis tot sprijinul şi cu banii lui am ridicat întâi biserica din Rwamagana. Practic suntem pionieri aici, lumânările, vinul de împărtășanie, icoanele, totul aducem din România de două ori pe an. Pentru biserică am adus un pictor, tot din țară.”, a spus Preotul.

Citeste si: FCSB, out din Europa! Echipa lui Dică a marcat de două ori cu Anderlecht, dar şi-a luat adio de la "primăvara" Conference League

Gigi Becali nu se uită la bani atunci când vine vorba de construirea de lăcașuri sfinte. A scos din buzunar sute de mii de euro pentru a pune bazele unui număr însemnat de biserici ortodoxe atât în țară, cât și în afara granițelor statului nostru, ajungând chiar și pe continentul african nu cu una, ci cu două astfel de inițiative atât de importante.