Gigi Becali a trecut prin experiența COVID-19! „Așa a vrut Dumnezeu”. Ce i-a spus medicul după ce a fost diagnosticat

Încă de la începutul pandemiei de coronavirus, Gigi Becali a adoptat o poziție clară: este împotriva vaccinului anti-COVID și refuză inoculare cu orice preț. Recent, în cadrul unui interviu, patronul FCSB a povestit că nu a fost ocolit de virusul SARS-CoV-2, iar în urmă cu ceva timp a fost diagnosticat cu COVID-19.

Din fericire, latifundiarul nu a dezvoltat o formă gravă de boală, ba chiar a trecut foarte ușor peste această experiență.

Ulterior, Gigi Becali a mers pentru niște analize și controale, unde a aflat că a dezvoltat imunitate în fața bolii. Acesta spune că nu se teme de virus, căci acum este imunizat natural.

„ Am făcut COVID, acum vreun an. Am făcut și gata. Am făcut câteva vitaminizări și gata. Nu am avut nimic. Așa a vrut Dumnezeu. Am făcut analize de sânge și am văzut că am avut tot mai mulți anticorpi. Doctorul mi-a zis «Domnule Becali, ați fost atacat de multe ori». Nu purtam mască și am fost atacat de virus… Dar eu îl atacam, strănutam de două ori și-l aruncam. M-am imunizat. Nu îmi e frică de COVID ”, a declarat Gigi Becali, la România TV.

Gigi Becali nici nu vrea să audă de vaccinare: „E ste lepădare, eu nu mă lepăd de Hristos chiar dacă îmi tai capul”

În continuare patronul FCSB refuză inocularea cu serul anti-COVID și consideră acest act ca fiind o lepădare de Hristos.

Mai mult, Gigi Becali spune că el nu are încredere în știință, ci doar în Dumnezeu.

„Eu vaccin nu fac! De ce? Păi dacă Sfinții Părinții spun că vaccinul este lepădare, eu nu mă lepăd de Hristos chiar dacă îmi tai capul. Nu că-mi impui tu verde certificat verde… Să-și vadă de treaba lor cu certificatul verde. Eu nu fac lepădare, că asta e vaccinul. Eu nu știu știință.

Eu cred în Dumnezeu. Aa, cred în medicii pe care Dumnezeu i-a pus și în medicamentele pe care El le-a făcut. Dar Sfinții Părinții spun să nu fac vaccin, iar eu cred în ei. Nu mă lepăd de Dumnezeu”, a mai spus patronul FCSB.

