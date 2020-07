Gigi Becali, bătut într-un hotel. Scene umilitoare pentru Becali

Gigi Becali, bătut într-un hotel de un impresar. Dezvăluiri de impact

In articol:

Gigi Becali nu a fost mereu omul puternic din fotbal. Începuturile alături de Hagi, căruia i-a fost șofer, informații cunoscute și dezvăluite de mai multe persoane, i-au adus lui Gigi Becali și momente neplăcute. Iar dezvăluirea vine din partea unui apropiat al latifundiarului.

Dragoș Anghel, unul dintre prietenii din copilărie ai lui Gigi Becali, a rememorat un episod incredibil din trecutul patronului FCSB. Dragoș Anghel este fiul fostului președinte de la Dinamo din anii ‘80, Vasile Anghel.

Gigi Becali, bătut de un impresar la hotel Nord

Dragoș Anghel susține să Gigi Becali a fost bătut în holul hotelului Nord de către fostul impresar Dumitru Tudor. Incidentul, care s-ar fi produs în 1991, i-a adus un prejudiciu uriaș de imagine lui Gigi Becali la vremea respectivă. „I-a dat cu ghipsul în cap pe la spate, avea mâna în ghips și i-a dat cu ea în cap”, a spus Dragoș Anghel pentru gsp.ro.

Acesta mai spune știe multe despre Gigi Becali, cu care a fost prieten bun în adolescență.

”Am fost foarte buni prieteni din adolescență. Am făcut fel de fel, e prietenul meu, nu pot să spun nimic de el. Ne cunoaștem foarte bine și am avut și noi tinerețe, am făcut diverse. Dacă lui Gigi îi e frică de cineva, de mine îi e, că știu prea multe. Zi de zi am stat împreună”, a mai spus Dragoș Anghel.

Dumitru Tudor recunoaște că l-a bătut pe Gigi Becali

Informațiile sunt confirmate și de Dumitru Tudor. Impresarul admite că l-a bătut pe Gigi Becali imediat după revoluție. „Prin 1991 în Ianuarie în holul hotelului Nord am avut o altercație cu el și l-am bătut de la înviat cu apă. După 10- 12 ne-am împăcat, dar toată viața mă are în măsea. Cu mine nu merge cu bodyguarzi lui, are prea mulți dușmani. Voi mulți care îl vedeți pe la tv nu știți că dacă nu îl cunoștea pe Fane Spoitorul pe timpul lui Ceaușescu să îl ia sub aripa lui, mânca bătaie zilnic. Sunt mulți oameni care pot confirma tot ce am scris. Omul e dus rău nu îl mai băgați în seama pe bolnav”, a scris, pe pagina personală de Facebook, Dumitru Tudor.

Și nepotul lui Gigi Becali a fost bătut în plină stradă

Nu doar Gigi Becali a avut probleme în acest sens. O bătaie soră cu moartea și-a luat și Valentin Becali, nepotul latifundiarului din Pipera. Evenimentul a avut loc în 2007 și a șocat opinia publică prin modul în care s-a desfășurat. Valentin Becali a fost bătut în plină stradă, sub privirile nepăsătoare ale trecătorilor.

Incidentul a avut loc la o trecere de pietoni nesemaforizata, în apropiere de Piața Unirii. Potrivit martorilor, dupa mai multe minute in care a incercat sa traverseze pe "zebra" , dar nici una dintre masini nu a redus viteza, barbatul a pasit pe trecerea de pietoni. Tocmai in fata unui Audi A3, la volanul caruia se afla nepotul lui Becali.

Valentin Becali a coborat nervos de la volan si l-a luat la rost pe acesta. Fara prea multe ezitari, cei doi au sarit la bataie. Mai bine antrenat, probabil, pietonul a reusit sa-si puna imediat rivalul la pamant. Au urmat cateva minute de cosmar, in care i-a carat pumni si picioare cu nemiluita.

Violenta rar intalnita cu care isi lovea rivalul a starnit abia intr-un tarziu indignarea unui trecator, care a pus capat luptei. In timp ce "luptatorul" s-a facut nevazut la volanul unui Daewoo Espero, victima lui a sunat la 112.

In scurt timp, la fata locului au ajuns un echipaj de politie de la sectia 10 si o ambulanta, care l-a dus pe ranit la spital. Miercuri dimineata, in timp ce Valentin Becali astepta rezultatele expertizei medico-legale, agresorul, insotit de avocat, s-a prezentat la politie pentru audieri.

Deocamdata politistii au comunicat ca acesta se numeste Levon Sarchizian, are 29 de ani si locuieste in sectorul 2.

Și Lucian Becali a fost bătut într-un club

Lucian Becali, unul dintre nepoții latifundiarului din Pipera a fost luat la bătaie într-un club de fițe din Capitală, după ce a încercat să agațe câteva tinere.

Lucian se afla într-un club de fițe din nordul Capitalei, împreună cu prietenii săi. La un moment dat, după ce a consumat mai multe pahare, acesta ar fi încercat să agațe câteva tinere de la o masă învecinată, care se aflau în compania unor oameni de afaceri turci,a informat presa la vremea respectivă

Însoțitorii fetelor s-au înfuriat când au văzut că Lucian și amici săi se dau la iubitele lor, așa că i-au descurajat administrându-le o mamă de bătaie.

Gigi Becali dă doar ordine acum

Gigi Becali a devenit, în ultimii ani, din victimă, călău. Acesta este și cazul mașinii furate a patronului FCSB. Hoții au fost sechestrați, iar procesul dus după acțiunea lui Becali a fost intens mediatizat. Ilie Alexandru, zis Sandu Geamanu, a dezvăluit, în cazul care i-a provocat numai probleme lui Gigi Becali, că familia latifundiarului din Pipera i-ar fi propus un milion de euro sa-i convinga pe hotii de masini sa isi schimbe declaratiile in favoarea finantatorului echipei Steaua.

In timpul dezbaterilor, Geamanu a spus ca daca sedinta ar fi fost secreta, le-ar fi spus mai multe judecatorilor despre acest caz, insa fiind presa in sala doreste "sa se cenzureze".

Autoturismul lui Becali a fost furat in ianuarie 2009, iar acesta a apelat la interlopul Sandu Geamanu pentru a i-o recupera, dandu-i un termen de 12 ore. Sandu Geamanu, alaturi de alte persoane, au “ridicat” trei indivizi, care au fost sechestrati timp de trei ore, intr-unul din imobilele lui Gigi Becali.