Gigi Becali, declarații despre Ana Maria Prodan: ”Să înceteze cu amenințările”

ian 31, 2021 Autor: Adriana Mihaela

In articol:

Un nou scandal a izbucnit în lumea sportului românesc. După transferul lui Dennis Man, scandalul dintre Ana Maria Prodan și Gigi Becali continuă. Mai exact, omul de afaceri din Pipera a lăsat-o pe Ana Maria Prodan fără cei mai importanți jucători pe care îi avea la FCSB.

Citeste si:Declarații bombă! Anamaria Prodan, atac fără precedent la adresa lui Gigi Becali! „Dacă vorbesc, îl iau imediat cu cătușele! Este penibil de la A la Z.”

În urma unei ședințe,Gigi Becali le-a transmis jucătorilor de la FCSB să rupă contractele cu Ana Maria Prodan. Totodată, patronul FCSB le-a propus să-și găsească alți impresari. Declarațiile făcute de soția lui Laurențiu Reghecampf au stârnit furia lui Gigi Becali.

Anamaria Prodan Reghecampf[Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 - bzi.ro

Ana Maria Prodan făcea circ prin cantonamente

În cadrul unei emisiuni de televiziune, omul de afaceri din Pipera a făcut noi dezvăluiri cu privire la Ana Maria Prodan. Patronul echipei FCSB susține că din cauza impresarei au ajuns de râsul României. Mai mult decât atât, acesta a precizat că Ana Maria Prodan făcea circ prin cantonamente. Potrivit spuselor sale, impresara de fotbal le zăpăcea de cap pe soțiile fotbaliștilor de la echipă să semneze contractul cu ea.

Citeste si:Gigi Becali, declarații controversate despre vaccinul anti-COVID: ”O să ne bage cipuri cu 666 în mână sau frunte și ne vor controla cu 9G”

„Eu nu o să mai stau să mă cert cu femeile, că nu am înnebunit. Am tăcut destul când Reghe era antrenor la noi. Se văitau nevestele pe la bărbații lor că nu scapă de ea. A uitat cum se ruga de unul și de altul să semneze cu ea când era Reghe antrenor? Sau a uitat ce voia să facă când erau Giovanni cu Victor în pușcărie? Lui Reghe nu îi este rușine așa un pic de mine să o lase să vorbească în așa fel de Gigi Becali? Cum poate să folosească cuvintele alea la adresa mea sau a lui Giovanni?Dar e vina mea, că doar eu am lasat-o să stea prin preajma mea ca să îi dau și ei valoare, dar gata, totul are o limită.Să înceteze cu amenințările, iar eu vă spun sincer că nu o să mă mai vedeți să îi dau răspuns la atacul unei femei”, a declarat Gigi Becali.