Gina Chirilă a dezvăluit secretul unei relații de lungă durată. Vedeta și soțul ei au știut cum să echilibreze viața personală cu cea profesională: „Ne-am înțeles în această privință”

Gina Chirilă și soțul ei, Bogdan Vlădău, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt împreună de peste 11 ani, iar din rodul iubirii lor a rezultat o fetiță minunată, pe nume Katia.

Cuplul trăiește o frumoasă poveste de dragoste, însă a avut grijă să se axeze și pe cariere, în paralele cu viața de familie. Gina Chirilă a dezvăluit secretul unei relații de durată, dar și ingredientul care a ajutat-o să echilibreze viața profesională cu cea personală.

Gina Chirilă, despre viața personală, în paralel cu cea profesională

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 11 ani. Cei doi s-au asigurat că nu vor renunța la profesii în detrimentul familiei și vor echilibra toate planurile, în așa fel încât să se dezvolte atât împreună, cât și separat.

Cei doi au discutat încă de la început și au ajuns la concluzia că în relația lor vor oferi libertate pentru ca fiecare să se ocupe de carierele lor.

“ Trebuie, cumva, să ne oferim o libertate. Eu să mă ocup de ce am de făcut, el de treburile lui. Ne-am înțeles în această privință tot timpul. A existat doza de libertate de care aveam nevoie. Culmea e că nu am fost plecată din cauza pandemiei, am fost și însărcinată. Acum am început să plec din nou, dar, bineînțeles, stau mai mult pentru că îmi petrec timpul cu fetița mea. Nu știu, cumva, cred că a sudat treaba aceasta, cu copilul. A maturizat cumva ”, a mărturisit Gina Chirilă, pentru ego.ro.

Gina Chirilă, sfat pentru tinerele ce vor să urmeze o carieră în modelling

Gina Chirilă nu este sigură dacă fetița ei va vrea să îi urmeze drumul profesional, însă a oferit câteva sfaturi fetelor care vor să își facă o carieră în modelling. Vedeta a mărturisit că tinerele care doresc să se implice în acest domeniu nu trebuie să renunțe la educație.

“ Chiar nu știu ce să îți răspund. O să știu când o să crească, o să vorbească și o să îmi explice. Probabil o să știu în momentul respectiv. (n.r. de ce o să o protejeze dacă o să îi calce pe urmă) Sfatul pe care pot să îl dau tinerelor care vor să urmeze calea aceasta este să nu renunțe la educație, să nu creadă că dacă ești model nu trebuie să ai ceva în cap pentru că la sfârșitul zilei tu trebuie să iei deciziile și o decizie luată greșit te costă, cumva, tot parcursul vieții. Să nu renunțe la educație, să nu renunțe la a se descoperi pe ele, de a se autodepăși. Nu mi se pare că modelling-ul anulează educația, părerea mea”, a explicat Gina Chirilă.