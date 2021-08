”Gina Felea”, mesaj pentru Jador: ”Nu-ți mai plac banii de la români”. Totul după ce cântărețul a plecat din România

Gina Felea și Jador [Sursa foto: Instagram] 09:39, aug 1, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Anca Dinicu, cunoscută și sub numele de ”Gina Felea” după rolul celebru din Băieți de Oraș, i-a transmis un mesaj lui Jador, după ce acesta a postat pe Instagram că are un eveniment în străinătate. Manelistul se bucură de un succes enorm nu doar la noi în țară, ci și peste hotare, acolo unde are evenimente private destul de des.

Cântărețul a fost luat în vizor de ”Gina Felea”, care i-a transmis că nu-i mai plac banii românilor pentru că se duce să cânte pe la petrecerile din străinătate. Bineînțeles că, Anca Dinicu a făcut o glumă foarte amuzantă, susținând că oricum străinii nu înțeleg ce cântă Jador în piesele lui.

Citeste si: Jador, accident grav cu bolidul de lux abia cumpărat! Un cal i-a ieșit în față, iar ce-a urmat apoi este incredibil. Artistul a făcut și-un gest de omenie: ”N-o să-i fac nimic. Știu cum e să trăiești în greu”

”Hai, Jador, vino-ncoa`. Nu mai râde, vino-ncoa`. Nu-ți mai plac banii de la români. Te-ai dus pe international. Nu înțeleg ăia, mă, nimic din ce cânți”, spune Anca Dinicu, râzând.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Anca Dinicu[Sursa foto: Instagram]

Cine este Anca Dinicu, cea care o interpretează pe Gina Felea

Anca Dinicu este născută pe data de 9 decembrie 1989, în București. A făcut studiile la Liceul Teoretic „Elena Cuza”, și în copilărie își dorea să devină cântăreață. La vârsta de opt ani a jucat într-o emisiune de la Televiziunea Națională, alături de actriță Stela Popescu. După terminarea liceului, a urmat cursurile la Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, iar masterul în Arta Actorului, la aceeași facultate.

Citeste si: Jador schimbă regula jocului în lumea manelelor! Ce se întâmplă acum cu banii cântărețului, după ce Lino Golden ”i-a furat” afacerea! EXCLUSIV

Actrița a jucat în serialul „Narcis: iubiri nelegiuite”, apoi într-una dintre cele mai apreciate emisiuni de divertisment, „În puii mei”. După încheierea proiectului a primit rolul Ginei Felea în „Băieți de oraș”. Anca Dinicu, în vârstă de 31 de ani, a jucat în mai multe piese de teatru, emisiuni și seriale de televiziune de-a lungul carierei.

Vezi AICI continuarea.