Giulia Anghelescu a spus tot adevărul despre operațiile estetice! A apelat sau nu la intervenții chirurgicale cunoscuta artistă?!

Una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară recunoaște faptul că a apelat la intervențiile chirugicale. Giulia Anghelescu, fosta solistă de la DJ Project, are o siluetă de invidiat la 36 de ani, ținând cont și de faptul că a adus pe lume doi copii. Pentru prima dată, cântăreața vorbește despre operațiile estetice.

Giulia Anghelescu, declarații despre operațiile estetice

In articol:

După ce a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme, Giulia s-a gândit la o intervenție de măririe a sânilor. Chiar ea declara faptul că și-a făcut trei programări, în trei ani, pentru că nu era foarte hotărâtă să se lase pe mâna medicilor.

„După ce am slăbit, na, s-au dus toate pe apa sâmbetei și am zis că mi-aș dori să fac [intervenția de mărire a sânilor], dar nu era o chestie fără de care nu puteam să trăiesc. Numai că, fiind foarte bună prietenă cu doctorul care m-a operat, el când ne întâlneam îmi zicea: «Haide, vino pe la mine!». De trei ori m-am programat, în trei ani diferiți.”, a povestit Giulia, în cadrul unei emisiuni TV.

Giulia Anghelescu[Sursa foto: Instagram]

Adevărul despre intervențiile chirurgicale

Totuși, anul acesta, artista și-a luat inima în dinți și a decis să meargă să își facă operația. Se pare că vedeta și-a pus implanturi mamare și se pare că nu ar fi singura intervenție la care a apelat.

„De două ori am renunțat exact cu o săptămână înainte de operație. Anul acesta, s-a întâmplat în ianuarie, am zis: Gata, mă duc și fac asta. Nu mi-era frică de operație în sine. Mi-era frică pentru că nu știam dacă o să mă împac eu cu gândul [că am făcut o astfel de operație]​”, a continuat ea.

Giulia Anghelescu[Sursa foto: Instagram]

Deși susține că este vorba despre o procedură medicală, se pare că Giulia a recurs și la o intervenție la nivelul nasului.

„Eu așa am făcut și după rinoplastie, deși acolo a fost o treabă medicală în principiu și chiar era nevoie.”, este artista de părere.