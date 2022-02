Giulia Anghelescu, schimbată radical de operațiile estetice! Cum arăta artista la începutul carierei

In articol:

Fiecare vedetă de la noi din țară care a trecut de pragul unei anumite vârste își dorește să dea timpul înapoi și să arate din ce în ce mai bine pe zi ce trece. Pentru acest lucru există, bineînțeles, medici esteticieni care oferă o foarte bună mână de ajutor tuturor celor care își doresc să păcălească trecerea timpului.

Giulia Anghelescu se numără și ea printre vedetele care au recurs cel puțin o data la serviciile unui medic estetician, iar rezultatele sunt mai mult decât vizibile.

Giulia Anghelescu este cunoscută de toată lumea încă de la debutul ei în muzică. Acum se numără printre cele mai de succes artiste și are o familie minunată. De fiecare data a fost asumată atunci când a venit vorba despre operațiile estetice și a recunoscut că țelul ei este să arate impecabil din cap până în picioare până la vârsta de 40 de ani, chiar dacă acest lucru ar însemna să le facă cunoștință fanilor cu o versiunea pe care nu au mai întâlnit-o până acum și care este cu mult diferită față de Giulia Anghelescu de la începutul carierei.

Citeste si: Giulia Anghelescu a spus tot adevărul despre operațiile estetice! A apelat sau nu la intervenții chirurgicale cunoscuta artistă?!

Citeste si: Situația scapă de sub control! La cine a apelat Vladimir Putin pentru a-l lichida pe Volodimir Zelensky..- bzi.ro

Giulia Anghelescu, imagini de dinainte de operații estetice

Giulia Anghelescu a fost o femeie frumoasă mereu. A știut cum să-și modifice trăsăturile în cabinetul medicului estetician astfel încât să fie un succes.

O putem vedea pe Giulia Anghelescu cum arăta pe vremea în care era doar o puștoaică. Artista avea părul lung, șaten, era ușor bronzată și purta un machiaj specific vremii respective.

La un moment dat, a simțit să facă niște schimbări în viața ei, așa că și-a operat nasul, a intervenit la nivlul sânilor și și-a ărit și buzele.

Giulia Anghelescu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Giulia Anghelescu se retrage din showbiz! Care este motivul?

„Sunt extrem de cameleonică, îmi place să mă joc cu stilul, să descopăr lucruri noi. Orice m-a provocat am făcut! Am făcut o rinoplastie – pentru că aveam deviaţie de sept din cauza unui accident la schi, din copilărie – şi o augmentare mamară, după cele două sarcini şi alăptări. Mi-am zis că vreau să ajung la cea mai bună versiune a mea până la 40 de ani. Nu am făcut schimbări majore cu operaţiile astea estetice şi mi le-am asumat. Acum sunt extrem de fericită cu mine fizic, psihic, emoţional”, a declarat Giulia Anghelescu, conform okmagazine.ro.