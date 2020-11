”Gogoașă”, momente cumplite! Medicii i-au scos rinichiul cu tumora malignă: ”Cancerul nu a dat nici un semn. Mi-am văzut organul în disecție și m-am speriat”!

Constantin Zamfirescu nu știa acum o lună cât de bolnav este

În urmă cu o lună Constantin Zamfirescu – Zamzu din trupa Sabotorii (cunoscut datorită pesonajului Gogoașă din Trăsniții) nu bănuia că este grav bolnav și cu atât mai puțin că va fi supus unei intervenții chirurgicale în urmă căriea îi va fi extirpat un rinichi. Actorul a descoperit o formațiune suspectă pe rinichi la un control de rutină, la clinica privată a unui prieten.

Gogoașă de la Trăsniții a descoperit că are o tumoră pe rinichi din întâmplare

Dumitrache a mărturisit că a ajuns să-și facă controlul medical absolut întâmplător, ocazie cu care a aflat că are o tumoră malignă pe rinichi, iar organul trebuie scos cu totul.

”Le mulțumesc celor care și înainte de intervenție dar și în timpul intervenției m-au susținut foarte tare, moral și am primit și ajutoare materiale din partea unor foarte buni prieteni. Trebuie să mulțumesc cu ocazia asta șansei pe care am avut-o. Iar dacă stau să mă gândesc, această șansă am primit-o când s-a născut David – de aici a pornit... David, când a împlinit 7 ani, mi-a cerut să-i fac un tort special. Și după ce am făcut acel tort special și mi-a ieșit foarte bine, au pornit comenzile și torturile.

Actorul s-a operat la 10 zile după ce a aflat că are cancer

Toată chestia asta a dus ca în final, în toamna acestui an, să fiu solicitat să fac un tort pentru o familie care aniversa 14 ani de căsătorie, domnul și doamna Doca. Domnul George Doca este îngerul meu păzitor, pentru că după ce m-a cunoscut și mi-a cunoscut povestea și istoria familiei și nu a fost una așa, anostă, impresionat, mi-a oferit un serviciu gratuit la clinica dânsului, o analiză completă. În prima zi de analize am constatat cu domnul doctor Dumitrache prezența suspectă a acestei formațiuni pe rinichiul drept.

S-a confirmat la un al doilea examen și faptul că era o tumoră malignă, după ce am făcut un examen CT și în mai puțin de o săptămână și jumătate eram deja internat”, a povestit actorul.

Constantin Zamfirescu: ”E o formă parșivă de cancer”

Constantin Zamfirescu a explicat că a avut ocazia să-și vadă propriul rinichi, după ce medicii i l-au scos, și că acesta era destul de afectat de tumoră.

Gogoașă s-a întors deja acasă

”Am mai puțin de o săptămână după ce am fost supus intervenției chirurgicale de nefrectomie, așa se numește scoaterea totală a rinichiului afectat pe care l-am văzut în disecție și care m-a speriat la modul în care arăta.

Nu știu dacă v-am mai zis, este o formă parșivă de cancer care nu dă nici un semn și are se poate dezvolta până la etape foarte grave, până la T3, T4, știind că T4 este final și fără șanse. Eu am avut un T1 spre T2, acum sunt în recuperare”, a povestit Constantin Zamfirescu la un live pe pagina de Facebook a trupei Sabotorii.